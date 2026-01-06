Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 9 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 27 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ı yangın yerine çeviren protestolar sırasında göstericilere destek veren açıklamalarda bulunan ve "Silahlarımız hazır" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump ise verdiği yeni mesajla büyük ses getirdi.

ŞAPKADAKİ YAZI ABD GÜNDEMİNE OTURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte verdiği pozda elinde tuttuğu " İran'ı Yeniden Harika Yap" yazılı şapka kısa sürede gündem olurken, bu kare Washington'daki dış politika tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

MAGA HAREKETİNDEN MIGA'YA GEÇİŞ ELEŞTİRİSİ

Trump'ın elindeki şapka ve Graham'ın desteği, muhalif kanatta sert tepkilerle karşılandı. ABD'li sosyal medya fenomeni ve siyaset yorumcusu Ed Krassenstein, Trump'ın odağının Amerika'dan başka ülkelere kaydığını savundu.

Sosyal medya hesabından Trump destekçilerinin tutumunu eleştiren Krassenstein, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskiden 'Amerika'yı Yeniden Harika Yap' dendiği zamanları hatırlıyor musunuz? Trump'ın elinde tuttuğu şapkaya bakın. Görünüşe göre Trump artık Amerika dışında her şeye; İran'a, Venezuela'ya, Küba'ya ve Kolombiya'ya odaklanmış durumda."

Krassenstein eleştirilerini daha da ileri taşıyarak, mevcut durumun MAGA hareketinin başlangıçtaki vaatleriyle çeliştiğini iddia etti. Konunun artık rejim değişikliği, ulus inşası, savaşlar ve petrol hırsızlığına döndüğünü belirten Krassenstein, MAGA seçmeninin aslında bunlara karşı oy verdiğini hatırlattı. Krassenstein sözlerini, "Tüm bunlara rağmen, sanki bir tarikatın müritleriymiş gibi onu alkışlamaya devam ediyorlar." diyerek sonlandırdı.

"TRUMP DEMOKRASİ GÖTÜRÜYOR"

Cumhuriyetçiler, Trump'ın "önce Amerika" politikasının artık "Amerikan değerlerini dünyaya ihraç etmek" (demokrasi götürmek değil, otorite kurmak) aşamasına geçtiğini savundu.

TRUMP'I REAGAN İLE KIYASLADILAR

Lindsey Graham gibi düşünen Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın bu çıkışını Ronald Reagan'ın Sovyetler Birliği'ne karşı duruşuna benzeterek "kötülüğe karşı dik duruş" olarak nitelendirdi. Demokrat Parti kanadıysa, gerek sosyal medya gerekse televizyon yayınlarında MIGA şapkasını son derece tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendirdi.

MIGA sloganının, müttefiklerle istişare edilmeden atılan fevri bir adım ve nükleer bir savaşın fitilini ateşleyebilecek bir "savaş ilanı" olarak görüldü. Sosyal medyada bazı muhaliflerse sloganın mucidi Trump'ı yerden yere vurdu: "Kendi ülkesindeki bölünmüşlüğü çözemeyen bir liderin başka bir ülkeyi 'harika' yapma vaadi"

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti. Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.