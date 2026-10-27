Trump'ın El-Sayed'e 'cihatçı' suçlaması Michigan'da tepkiyle karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinden ABD Senatosuna girmek için yarışacak Demokrat aday Abdul El-Sayed'e yönelik sözlü saldırısında 11 Eylül olaylarını gündeme getirmesinin ardından tepkiyle karşılandı. Pazar günü eyalette düzenlenen mitingde konuşan Trump, El-Sayed'i "cihatçı" olmakla suçladı. Konuşmacı olarak da 11 Eylül saldırılarında hava korsanlarına karşı koyan bir yolcunun babasını sahneye çıkardı.Trump ayrıca El-Sayed'in "Senato'ya girmesine izin verilmeden önce metal dedektöründen geçmesi gerekeceğini" de öne sürdü.Trump'ın sözleri İslam karşıtı bulunarak kınandı. El-Sayed ise Trump'ın kendisinden ikinci adı Muhammed diye söz etmesine karşılık "Senin için Senatör Muhammed olacağım, kardeşim" dedi. El-Sayed ayrıca "Benim ismime ve inancıma işaret ederek, benzin veya market alışverişi yapamama, doktora gidememe gerçeklerini görmezden geleceğinizi düşünüyorlar" diye de ekledi. Yanındaki Senatör Bernie Sanders da "Gerçek sorunlar hakkında söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı için Abdul'a karşı İslamofobiyi kullanıyorlar" dedi. El-Sayed, 3 Kasım'da Cumhuriyetçi aday Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek. Yarışın ara seçimlerin en çekişmelilerinden biri olması bekleniyor ve sert geçeceği tahmin ediliyor.Bu sandalye, Kongre'deki güç dengesini belirleyebilecek az sayıdaki üyelikten biri olarak kabul ediliyor. Şu anda Michigan Demokratlar tarafından temsil ediliyor.Mısırlı anne babanın çocuğu olarak ABD'de doğan ve eski bir kamu sağlığı yetkilisi olan El-Sayed, seçimi kazanırsa ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olacak. El-Sayed daha önce hem Trump hem de Rogers tarafından kendisine yöneltilen çeşitli saldırıları reddetmiş ve aşırılıkçı gruplarla herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti. Trump 25 Ekim Pazar günü yaptığı konuşmada "Abdul ve Demokratlar kazanırsa kapıları ardına kadar açacaklar ve cihatçı ordularını kıyılarımıza davet ederek, Noel bile kutlayamayacağınız bir şiddet ve terör kabusu yaratacaklar" sözlerini de sarf eti.Trump, El-Sayed ve ailesi hakkında, Müslüman Kardeşler üyesi oldukları da dahil, çeşitli iddialarda bulundu.ABD Başkanı mitingde, United Airlines'ın 93 numaralı uçuşunun Pensilvanya'daki bir tarlaya düşmesinden önce, korsanlara karşı koyan bir grup yolcu arasında olan Michiganlı Todd Beamer'ın babasını sahneye çıkardı.Trump, "Michigan'ın, tıpkı Todd'un yaptığı gibi, bir cihatçının Kongre binasına girmesini engellemek için ayağa kalkıp savaşması gerekiyor" dedi.Müslüman Kardeşler Rakipleri El-Sayed'i Müslüman Kardeşler ile ilişkilendirmeye çalıştı. Trump, bu örgütün bazı kollarını bu yılın başlarında yabancı terör örgütü ilan etmişti. El-Sayed ve aile üyelerinin bağlantılarına yönelik incelemelerin bir kısmı, 10 yıldan daha uzun bir süre önce yazdıkları metinlerle ilgili. El-Sayed'in üvey kız kardeşi Eman Abdelhadi 2012'de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "ailesinin uzun zamandır Müslüman Kardeşler'e mensup olduğu" ifadesini kullanmıştı. El-Sayed'in kampanya ekibi daha önce Abdelhadi'nin diğer yorumlarıyla aralarına mesafe koymaya çalıştı. Ayrıca, El-Sayed'in 2011'de Huffington Post'ta Mısır'daki demokrasi yanlısı protestocular hakkında yazdığı bir köşe yazısına da işaret ettiler.Bu yazıda El-Sayed "Mısır'da demokrasiyi desteklemenin ülkenin Müslüman Kardeşler'in eline geçmesine yol açabileceği" endişesini dile getirmişti.El-Sayed'in bir yıl sonra, Mısır kökenli Amerikalılar tarafından yazılan açık bir mektubu da imzaladığı iddia ediliyor. Mektupta, grup, "Arap Baharı"nda otoriter rejimin devrilmesinin ardından Mısır'ın ilk demokratik seçilmiş cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi'ye "medya ve polisi temizleme" çağrısı yapmıştı. El-Sayed bu mektup hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.El-Sayed daha önce Müslüman Kardeşler ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlılığını vurgulamıştı. Geçtiğimiz günlerdeki bir toplantıda örgütü kınayıp kınamayacağı sorulduğunda "Kesinlikle" diye yanıt vermişti.Yine 2012'de, El-Sayed'in şu anki rakibi ve o dönemde ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olan Rogers, Reuters'e yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler ile temkinli bir şekilde ilişki kurulması çağrısında bulunmuş ve "Ulaşmamız ve konuşmamız gereken ılımlı Müslüman Kardeşler mensupları olduğunu düşünüyor muyum? Evet ama bunu dikkatle izlememiz gerekecek" demişti. Düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI)'den kıdemli araştırmacı ve Mısır uzmanı HA Hellyer, bu tartışmanın Trump yönetiminin Müslüman Kardeşlerle ilgili gerçek tutumundan çok, ABD'de sağ kesimdeki İslamofobi ile daha çok ilgili olduğunu söylüyor.'Kırmızı çizgiyi aşmak'Trump'ın sözlü saldırılarını kınayanlar arasında, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde en önemli destekçilerinden biri de vardı. Bishara Bahbah, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada "Başkanın açıklamaları sınırları aşıyor. Kırmızı çizgiyi aşıyorlar. Irkçı açıklamalar yapıyorlar." dedi.Bahbah, iki yıl önce başkanın daha büyük bir seçmen kitlesiyle bağlantı kurmasında önemli rol oynadığı düşünülen "Trump için Arap Amerikalılar" grubunun kurucusuydu. Trump 2024'te önemli bir Arap Amerikalı nüfusuna sahip Michigan ve diğer birçok kritik eyaletteki zaferlerinin ardından başkanlığı kazandı.Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle, İslamofobi suçlamalarıyla ilgili olarak "Abdulrahman Mohamed El-Sayed, vergileri büyük ölçüde artırmak, polisin bütçesini kısmak ve benzinli araçları yasaklayarak Michigan otomotiv endüstrisini yok etmek istiyor" dedi. "Başkan Trump, El-Sayed gibi tam ve mutlak aşırılık yanlılarını kınamaya devam edecek" diye ekledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .