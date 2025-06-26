Trump ile Netanyahu'nun "İsrail işgaline dayalı iki devletli çözüm" üzerinde anlaştığı iddiası

Trump ile Netanyahu'nun 'İsrail işgaline dayalı iki devletli çözüm' üzerinde anlaştığı iddiası
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İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması ve işgal altındaki Batı Şeria'da "İsrail'in sınırlı egemenliğine dayalı iki devletli çözüm" konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yakınlığı ile bilinen Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında İran'ın nükleer tesislerine ABD saldırısının hemen ardından dörtlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

"TRUMP İLE NETANYAHU 'İSRAİL İŞGALİNE DAYALI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' ÜZERİNDE ANLAŞTI"

Görüşmenin içeriğine aşina olan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, görüşmede "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmalarının Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması" konularında anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

Trump ile Netanyahu'nun 'İsrail işgaline dayalı iki devletli çözüm' üzerinde anlaştığı iddiası

"GAZZE'NİN KONTROLÜ 4 ARAP ÜLKESİNE DEVREDİLECEK"

Gazze'deki çatışmaların 2 hafta içerisinde sona ermesinin koşulunun, bölgenin yönetimini Mısır ve BAE'nin dahil olduğu 4 Arap ülkesine devretmek ve Hamas liderlerini diğer ülkelere sürgün etmek olduğu savunuldu.

"GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE 'GÖNÜLLÜ GÖÇ' DAYATILACAK"

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketiyle boğuşan Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında "dünya genelinde kendilerini kabul eden pek çok ülkeye göç ettirileceği" ileri sürüldü.

Trump ile Netanyahu'nun 'İsrail işgaline dayalı iki devletli çözüm' üzerinde anlaştığı iddiası

"İSRAİL İSTEKLİ OLDUĞUNU AÇIKLAYACAK"

Abraham Anlaşmalarının genişlemesiyle Suriye, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerinin İsrail'i tanıması ve resmi ilişkiler kurmasının sağlanacağı, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin reformlarına bağlı olarak "2 devlet" konsepti altında sorunun çözümüne istekli olduğunu açıklayacağı öne sürüldü.

GÜNDEM ABRAHAM ANLAŞMALARI

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.

Tel Aviv'de ortada ABD Başkanı Donald Trump, iki yanında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel büyük bir elektronik panoya yansıtılmıştı.

Trump ile Netanyahu'nun 'İsrail işgaline dayalı iki devletli çözüm' üzerinde anlaştığı iddiası

Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıComolokko61:

Kendi uşaklarına teslim edecekler yani.Filistin kabul etmez bu palavrayı.

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