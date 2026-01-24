Haberler

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Güncelleme:
Beyaz Saray'ın Trump ve "Nihilist Penguen" temalı yapay zeka görseli ile "Grönland" mesajı vermeyi amaçladı ancak penguenlerin Grönland'da yaşamaması nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Utanç verici hata" yorumları yaptı.

  • Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında, Donald Trump'ın Grönland'da bir penguenle yürüdüğü yapay zeka üretimi bir görsel paylaşıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, penguenlerin Grönland'da değil Antarktika'da yaşadığını belirterek paylaşımı eleştirdi ve alay konusu yaptı.
  • Donald Trump, görev süresi boyunca Grönland'ın ABD için stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Grönland'a yönelik tartışmalı yaklaşımını bu kez sosyal medya üzerinden paylaşılan dikkat çekici bir görselle yeniden gündeme taşıdı. Beyaz Saray'a ait resmi bir hesapta paylaşılan yapay zeka üretimi görsel, kısa sürede hem alay konusu oldu hem de eleştiri topladı.

"PENGUENİ KUCAKLA" PAYLAŞIMI

Paylaşımda, Donald Trump'ın buzlarla kaplı bir coğrafyada bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zeka destekli bir görsel yer aldı. Arka planda Grönland'a ait olduğu ima edilen manzaralar bulunurken, paylaşım "Embrace the penguin" (Pengueni kucakla) notuyla yayımlandı.

MEME'İN KÖKENİ: NİHİLİST PENGUEN

Paylaşımda kullanılan penguen figürü, ünlü yönetmen Werner Herzog'un "Encounters at the End of the World" adlı belgeseline dayanıyor. Filmde, kolonisini terk ederek bilinmeyen bir yöne doğru yürüyen yalnız bir Adélie pengueni yer alıyor. Bu sahne yıllar içinde internette "Nihilist Penguin" adıyla bir meme'e dönüştü ve varoluşsal kopuşu, anlamsızlığı ve başkaldırıyı simgeleyen bir internet kültürü öğesi haline geldi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok X kullanıcısı, penguenlerin Grönlan'da yaşamadığını hatırlatarak görseli tiye aldı. Kullanıcılar, penguenlerin Kuzey Yarımküre'de yer alan Grönland'da değil, Güney Yarımküre'deki Antarktika'da yaşadığını vurgulayan çok sayıda esprili paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar ise Beyaz Saray'ın yaptığı hatayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

GREENLAND'IN STRATEJİK ÖNEMİ VURGUSU

Görselin yarattığı mizah ve eleştirinin ötesinde, paylaşım Trump yönetiminin uzun süredir savunduğu bir mesajı yeniden gündeme taşıdı. Donald Trump, görev süresi boyunca Grönland'ın ABD için stratejik açıdan hayati öneme sahip olduğunu sık sık dile getirdi. Trump, Arktik bölgedeki konumu ve artan jeopolitik önemi nedeniyle adanın Amerikan ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savundu.

