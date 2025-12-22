Trump Grönland'a özel temsilci atadı, tartışma yeniden alevlendi
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ilhak etmek istediği Grönland Adası için özel bir temsilci atayarak Danimarka ile yeni bir diplomatik krizin fitilini ateşledi. Trump, Louisiana'nın Cumhuriyetçi Valisi Jeff Landry'yi, Danimarka'ya bağlı yarı özerk Grönland için özel temsilci olarak görevlendirdi. Trump'ın bu adımı Danimarka'da büyük rahatsızlık yarattı. Kopenhag yönetimi, ABD'nin Danimarka Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını açıkladı.
Grönland üzerindeki ısrarından vazgeçmeyen ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın tüm itirazlarına rağmen adayı fiilen hedef alan yeni bir adım attı. Trump'ın, Grönland için atadığı özel temsilci Jeff Landry'nin Grönland'ı ABD'nin parçası yapmakbir onur açıklaması, Kuzey Kutbu'nda zaten yükselen tansiyonu diplomatik krize dönüştürdü.
GÖREVE GÖNÜLLÜ OLDU
Atamanın ardından X hesabından paylaşım yapan Vali Jeff Landry, bu görevi "gönüllü" olarak üstlendiğini belirterek,
"Grönland'ı ABD'nin bir parçası haline getirmek adına çalışmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı. Trump ise Landry'nin, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından önemini kavradığını ve Amerikan çıkarlarını ileri taşıyacağını söyledi.
KOPENHAG'DAN SERT TEPKİ: BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILIYOR
Trump'ın bu adımı Danimarka'da büyük rahatsızlık yarattı. Kopenhag yönetimi, ABD'nin Danimarka Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını açıkladı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, atamayı "çok can sıkıcı" olarak nitelendirerek Washington'u Danimarka'nın egemenliğine saygı göstermeye çağırdı.
"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZ TARTIŞILAMAZ"
Rasmussen, Danimarka televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada, "Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland'dan oluşan Danimarka Krallığı var oldukça, toprak bütünlüğümüzü zedeleyecek adımları kabul edemeyiz" dedi.
GRÖNLAND BAŞBAKANI: GELECEĞİMİZE BİZ KARAR VERİRİZ
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de atamaya tepki göstererek, Grönland'ın ABD ve diğer ülkelerle iş birliğine açık olduğunu ancak bunun yalnızca karşılıklı saygı temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.
Nielsen, "Grönland Grönlandlılara aittir. Geleceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı.
TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR: GÜÇ KULLANIMI İHTİMALİ MASADA
Trump, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanma ihtimalini dışlamayı reddederek NATO müttefiki Danimarka'yı şaşkına çevirdi. Washington ile uzun yıllardır yakın ilişkiler yürüten Kopenhag açısından bu tutum ciddi bir kırılma olarak değerlendiriliyor.
GRÖNLAND'IN STATÜSÜ
Yaklaşık 57 bin nüfuslu Grönland, 1979'dan bu yana iç işlerinde özerk bir yönetime sahip bulunurken, savunma ve dış politika Danimarka'ya bağlı.
Her ne kadar birçok Grönlandlı Danimarka'dan bağımsızlığa sıcak baksa da, kamuoyu yoklamaları ada halkının ABD'ye bağlanmaya büyük ölçüde karşı çıktığını gösteriyor.
Tartışma, Kuzey Kutbu'nda stratejik rekabetin hızla arttığı bir dönemde yaşanıyor. Eriyen buzullar yeni deniz yolu güzergâhlarını açarken, zengin maden yataklarına erişimi de kolaylaştırıyor. Grönland, bu nedenle ABD ve NATO'nun güvenlik planlamasında kilit bir konumda bulunuyor.
ABD'NİN ÜSSÜ VAR
ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da askeri üssü bulunuyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, Mart ayında üssü ziyaret ederek Grönland halkına ABD ile anlaşma çağrısı yaptı.
Washington, 1953'te kapattığı Nuuk Konsolosluğu'nu da 2020 yılında, Trump'ın ilk başkanlık döneminde yeniden açmıştı.