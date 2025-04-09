Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 200 yıldır Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan tarihi manolya ağacının yerine yenisini dikmek için altın bir kürek kullandı. Salı günü gerçekleşen törende, uzun yıllardır Beyaz Saray bahçelerinin bakımından sorumlu olan 53 yıllık çalışan Dale Haney de hazır bulundu.

"Jackson Manolya Ağacı" olarak bilinen ve Amerika'nın 7. başkanı Andrew Jackson döneminden kalma ağaç, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılmıştı. Trump, sosyal medya hesabından 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, ağacın "korkunç durumda olduğunu ve tehlike yarattığını" belirtmişti.

Ulusal Park Hizmeti'nin web sitesine göre, bu ağacın hikâyesi oldukça duygusal. Söylentilere göre Andrew Jackson, 1829'da başkanlık görevine başlamadan kısa süre önce vefat eden eşi Rachel'ın anısına bu ağacın tohumlarını Tennessee'deki evinden getirmişti.

Ağacın yerine, aynı ağaçtan türetilen 12 yaşında bir fidan dikildi. Bu fidan özellikle Ulusal Park Hizmeti'nin seralarında, orijinal ağacın yerini almak üzere yetiştirilmişti.

Ağacın kaldırılma kararı, uzman ağaç bilimci Peter Hart'ın hazırladığı rapor doğrultusunda alındı. Raporda, ağacın artık yapısal olarak tehlikeli olduğu ve kişisel yaralanmalara yol açabileceği belirtiliyordu.

Beyaz Saray, ağaç dikimi sırasında basın mensuplarına izin vermedi, ancak sonrasında sosyal medyada kısa bir video paylaştı. Dikimden sonra konuşan Trump, "Artık Beyaz Saray'da güzel bir ağacımız var" dedi.

Kaldırılan tarihi ağacın bir kısmı arşiv amaçlı olarak saklanacak, geri kalan odunu ise Başkanlık Konutu'na transfer edilecek. Trump, bu odunun "yüksek ve asil amaçlar için kullanılabileceğini" belirtti.

Güney Portiko'nun batı tarafında bulunan bu ağaç, onyıllardır devlet başkanlarının ve başbakanların karşılandığı, aynı zamanda başkanın Marine One helikopterine binerken kullandığı önemli bir noktada yer alıyordu. Ağaç, 1994 yılında Beyaz Saray'a çarpan küçük bir uçak kazasında da zarar görmüştü.