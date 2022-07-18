Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı - Haberler

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Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Trakya'daki tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı dört koldan mücadele sürerken sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündem yarattı. İstilanın arkasında, son dönemde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ABD'li milyarder Bill Gates'in olduğu öne sürüldü. ABD'deki bir soruşturma kapsamında Gates'in dünyadan 6 milyon dönüm tarım arazisi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Trakya'da yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı. Çayır tırtılına karşı dronla, traktörler ile mücadeleye devam eden çiftçiler, bir an önce bu istilanın bitmesini umut ediyor.

Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı

"TIRTIL İSTİLASININ ARKASINDA BILL GATES VAR" İDDİASI

Gözlerin çevrildiği Trakya'da tırtıl istilasıyla mücadele devam ederken sosyal medyada ortaya atılan iddia dikkatleri üzerine çekti. İstilanın arkasında; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ABD'li milyarder Bill Gates'in olduğu iddia edildi.

Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı

TRAKYA BÖLGESİNDEN ARAZİ SATIN ALMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin yüzlerce yorumun yapıldığı sosyal medyada, kullanıcılar; Bill Gates'in; koronavirüs, yapay et ve iklim değişikliği gibi insanları tehdit eden tüm olayların arkasından çıktığını ifade etti. Vatandaşlar Amerikalı iş adamının Türkiye'den özellikle Trakya bölgesinden arazi satın almasına dikkat çekti. İşte o yorumlardan sadece ikisi:

Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı

Trakya'daki tırtıl istilasının arkasında Bill Gates'in olduğu iddiası sosyal medya gündem yarattı

TARIM ARAZİLERİNİ TOPLUYOR

ABD'deki bir soruşturma kapsamında Microsoft kurucusu Bill Gates'in dünyadan 6 milyon dönüm tarım arazisi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Gates'in toprak aldığı ülkeler arasında Türkiye, ABD, Almanya ve Hollanda'nın isimleri geçmişti.

TEZATLIĞA VURGU YAPILMIŞTI

Bill Gates'in tarım arazilerini toplamasıyla ilgili "Uzayda otel kurmaya çalışılırken dünyada toprak toplamak bir tezatlık içermiyor mu?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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