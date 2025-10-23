Trabzon'dan Gazze'ye 250 ton insani yardım malzemesi uğurlandı

TRABZON'da Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde toplanan 250 ton insani yardım malzemesi, 10 TIR'dan oluşan konvoyla Gazze'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Dileğimiz ve duamız kalıcı bir ateşkes süreci olması. Aynı zamanda bağımsız, özgür bir Filistin ve Kudüs" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle toplanan 250 ton insani yardım malzemesi, 10 TIR'dan oluşan konvoyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere uğurlama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen yardım konvoyunu uğurlama törenine, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Hayrat İnsani Yardım Derneği yöneticilerinin yanı sıra, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'GAYRET ETMELİYİZ'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Yüreğimiz orada. Biz, öncelikle Müslümanlar ve Türkiye olarak gayret etmeliyiz. Gazze Gazzelilerindir, Filistin Filistinlilerindir. Barış içerisinde yaşamak ve dünya nimetlerini paylaşmak hepimize yeter. Savaşların olmadığı, çocukların öldürülmediği ve insanların topraklarından sürülmediği bir dünyayı özlüyoruz. Pek çok alanda barış zorla ayakta tutulan bir durum haline geldi. Bizim inancımızda adaletli davranmak, çocukların, kadınların, savaşmayan insanların öldürülmemesi söz konusudur. Bu felsefe ile hareket edilse dünya daha güzel hale gelir, herkese yeter. Bir barış sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için çok mücadele verdi, hepimiz şahidiz. İnşallah devamı olur. Gazze'ye yardım çalışmalarını gönülden tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyemize, Hayrat İnsani Yardım Derneği'mize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'DUAMIZ KALICI BİR ATEŞKES SÜRECİ OLMASI'

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Gazze'deki kardeşlerimize el uzatmak ve onların yanında olmak için toplandık. Beraber projeyi icra ettiğimiz Hayrat İnsani Yardım Derneğimize ve değerli yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İki yıldır barbar İsrail devletinin vahşet ve soykırımına maruz kalan, zulmü altında olan Gazze'deki kardeşlerimiz acı çekiyor. 68 bini aşkın kardeşimiz hayatını kaybetti, 100 bini aşkın kardeşimiz yaralı. Büyük bir yıkım ve felaket var. Günün sonunda insanlık vicdanı ortaya çıktı. Bütün insanlık adına ortaya koyulan irade esas alınarak bir ateşkes süreci başlatıldı. Bu süreçle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik temaslar, çalışmalar ve gayretler ile en sonunda BM zirvesinin sonucunda şu anda ateşkes sağlanmış durumda. Dileğimiz ve duamız kalıcı bir ateşkes süreci olması. Aynı zamanda bağımsız, özgür bir Filistin ve Kudüs" dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Trabzon İl Başkanı Said Acar, "Biz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışına inananlarız. Gazze'de, Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize şu ana kadar yardımları ulaştırmaya çalıştık. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Filistin'de bütün insanlığın gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Her akşam üzülerek, ağlayarak, kahrolarak bu insanlık dramını medyadan izledik. Bunlara tanık olmanın vicdan azabı içerisindeyiz. Bu anlamda her birimiz imkanlarımızı seferber ederek orada açlık, sefalet çeken insanlara destek olmak zorundayız. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Hayrat İnsani Yardım Derneğimiz elini taşın altına koydu. Her birimiz imkanlarımızı seferber ederek orada açlık ve yoksulluk çeken, haksızlığa uğrayan insanlarımıza destek olmak zorundayız" dedi.

KONVOY GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLARLA YOLA ÇIKTI

Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin Gazze'deki çocuklara yazdıkları mektuplar da yardım malzemeleriyle birlikte Filistin'e gönderildi. Yardım konvoyunda bulunan TIR'lar alkışlarla uğurlanırken bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. 10 TIR'dan oluşan konvoy, insani yardım malzemelerini Mersin Limanı'nda AFAD'a teslim edecek. Malzemeler buradan gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.