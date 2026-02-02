Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan entegrasyon anlaşmasının bugün itibarıyla uygulamaya geçmesi beklenirken, sahadaki gelişmeler sürecin istikrardan uzak olduğunu gösteriyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG anlaşmayı hayata geçirmek yerine bilinçli şekilde sabote eden adımlar atıyor.

TSK'YA SALDIRMIŞ İSİMLER LİSTEDE

Kaynaklar, terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine sunduğu isimlerle entegrasyon sürecine açıkça meydan okuduğunu belirtiyor. Örgütün, Suriye devlet yapısına entegre edilecek kadrolar olarak yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı silahlı saldırılarda yer almış, Kandil çizgisinden gelen ve ideolojik olarak PKK'ya bağlı isimleri dayattığı ifade ediliyor.

LİSTEDE BEDRAN ÇİYAKURD DA VAR

PKK/YPG'nin Savunma Bakanlığı Yardımcılığı için aday gösterdiği isimlerden birinin, Kandil kanadında öne çıkan ve Cemil Bayık'a yakınlığıyla bilinen Bedran Çiyakurd olduğu bildirildi. Güvenlik kayıtlarına göre Çiyakurd'un geçmişte Türkiye'ye yönelik birçok silahlı eylemde yer aldığı, bu nedenle Şam yönetiminin söz konusu ismi kabul etme ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendiriliyor. Haseke Valiliği için önerilen Nureddin İsa (Ebu Ömer Hanika) da dikkat çeken adaylar arasında yer aldı. Kamışlı'daki Alaya Cezaevi'nin eski müdürü olan İsa'nın ailesinin büyük bölümünün PKK saflarında bulunduğu, uzun yıllar TSK ve SMO'ya karşı çatışmalara katıldığı biliniyor. Mazlum Abdi'ye yakınlığıyla öne çıkan bu ismin aday gösterilmesi, örgütün anlaşmaya yaklaşımını tartışmalı hale getirdi.

ADAY GÖSTERECEKLERİ İSİM DE TARTIŞMALI

Süreçte öne çıkan bir diğer gelişme ise PKK/SDG kaynaklarının sızdırdığı yeni aday bilgileri oldu. Buna göre sözde "özerk yönetim", Suriye Savunma Bakanı Yardımcılığı için Çiya Kobani kod adlı Azad Simi'yi aday göstermeyi planlıyor. Güvenlik kayıtları, Simi'nin 2007 Dağlıca baskını, 2008 Aktütün saldırısı ve 2011 Çukurca saldırısı dahil olmak üzere toplam 104 askerin şehit edildiği çok sayıda eylemin planlayıcısı ve yürütücüsü olduğunu ortaya koyuyor. Van, Hakkari ve Şırnak başsavcılıkları tarafından aranan Simi'nin, KCK'nın Suriye yapılanmasının başında bulunduğu ve halen SDG'nin sözde istihbarat biriminin sorumlusu olduğu belirtiliyor. Terör geçmişi bu denli açık bir ismin Şam'a dayatılmasının, PKK/YPG'nin entegrasyon yerine devlet yapısını içeriden kontrol etme hedefini yansıttığı değerlendiriliyor.

SALDIRGAN TUTUM DEVAM EDİYOR

Anlaşmaya rağmen sahadaki saldırgan tutumun devam ettiği de bildiriliyor. Güvenlik kaynakları, dün bazı SDG unsurlarının Suriye ordusuna yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, can kaybı yaşanmadığı için olayın kamuoyuna yansımadığını aktardı. Örgütün taleplerinde geri adım atmak zorunda kalması da sürecin tıkandığına işaret ediyor. İlk aşamada kolordu talep eden PYD'nin, tepkiler üzerine üç tümene, ardından üç tugaya razı olduğu ancak bu geri çekilmenin sahadaki provokatif tutumu değiştirmediği ifade ediliyor.

PKK/YPG'nin Haseke ve çevresindeki faaliyetleri, entegrasyonun fiilen uygulanmadığını ortaya koyuyor. Örgüt unsurlarının Arap köylerinde okulları ele geçirdiği, binalara keskin nişancılar yerleştirdiği ve keyfi gözaltılara devam ettiği bildirildi. Son 24 saat içinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çok sayıda sivilin gözaltına alındığı, Genç Ahmed el-Muhammed'in evine baskın düzenlenerek tutuklandığı, Rmeilan kırsalındaki Ararour köyünden sivil Talal el-Omar'ın da gözaltına alındığı aktarıldı. Ayrıca Haseke'nin güney girişlerine tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR

Tüm bu gelişmeler, entegrasyon sürecinin başlamasının ciddi riskler barındırdığını gösteriyor. Güvenlik çevreleri, PKK/YPG'nin süreci bilinçli şekilde tıkadığını, provokasyonlarla çatışma zemini oluşturmaya çalıştığını ve ateşkesin her an bozulabileceğini vurguluyor. Şam yönetiminin terör geçmişi açık isimleri kabul etmemesi halinde, sahadaki gerilimin hızla sıcak çatışmaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak