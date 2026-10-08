Tennessee'de infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezası belirsizliğini koruyor

İdam mahkumu Christa Pike'ın infazının eyalet adına başarısızlıkla sonuçlanması, Tennessee adalet sistemini daha önce hiç karşılaşmadığı bir duruma soktu. Pentobarbital adlı ilacın iki ölümcül dozu verildikten bir hafta sonra, 50 yaşındaki Pike yürüyebiliyor ve konuşabiliyor.Tennessee Valisi Bill Lee, bağımsız bir soruşturma emri verdi ve yılın geri kalanında tüm idam cezalarını askıya aldı.Colleen Slemmer cinayeti nedeniyle idam cezası uygulanan Pike'ı bundan sonra ne beklediği belirsizliğini koruyor.Çarşamba günü yapılan bir duruşmada, Tennessee eyaletini temsil eden avukat, yeni bir infaz tarihi belirleme kararının eyalet yüksek mahkemesinde olduğunu söyledi.Pike'ın avukatları, ölüm cezasının şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini talep ediyor.Ceza indirimi yetkisine sahip olan Yargıç Lee, eyaletin kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.BBC, bundan sonra neler olabileceğini anlamak için birçok uzmanla görüştü.Zehirli iğneyle yeniden idam girişimiTennessee Ceza İnfaz Kurumu, Pike'ı zehirli iğneyle tekrar idam etmeyi deneyebilir.Ancak eyalet yetkilileri, zalim ve olağan dışı cezalara karşı mahkumların anayasal koruma altında olması nedeniyle yasal itirazlarla karşılaşabilir.Tennessee merkezli savunma avukatı Stephen Ross Johnson, "Eyalet, onu aynı yöntemle tekrar idam etmeye kalkışırsa, ciddi yasal engellerle karşılaşacaklardır" dedi.Johnson, Tennessee'de bir yıl içinde iki infazın beklenen sonucu vermediğini [Mayıs ayındaki Tony Carruthers'in benzer vakası] ve bunun avukatlara eyaletin ölümcül enjeksiyon protokolünün anayasaya aykırılığına karşı itiraz hakkı verebileceğine işaret etti.Avukatları ayrıca, Pike'ın tıbbi durumu nedeniyle ölümcül enjeksiyonun özellikle onun için zalimce olduğunu savunabilir.Christa Pike'ın avukatları, infaz girişiminden önce, müvekkillerinin ince damarları ve trombositoz (kan pıhtılaşması bozukluğu) gibi rahatsızlıkları olduğunu ve bunun infazı zorlaştıracağını belirterek uyarıda bulunmuşlardı.BBC'ye konuşan savunma avukatı Stephen Ross Johnson, kadının sağlık durumu ve eyaletin başarısız infazı göz önüne alındığında, Tennessee'nin zehirli iğneyle infazı tekrar denemek için ikna edici bir hukuki argüman sunmasının zor olacağını söyledi.Farklı bir yöntemle idam ABD'nin Ulusal Ceza Savunma Avukatları Birliği'nin başkan adayı Johnson, devletin farklı bir yöntemle infaz girişiminde bulunabileceğini düşünüyor.Bu, valilik makamından ve muhtemelen eyalet meclisinden onay da dahil olmak üzere "ek yasal engeller" gerektirecek. Pike'ın hayatta kalmasının ardından, Tennessee'deki siyasiler, idam cezasının başka yöntemlerle uygulanması çağrısında bulundular.Gelecek ay yapılacak olan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Senatör Marsha Blackburn, "Elektrikli sandalyeyi geri getirin" dedi.Kongre üyesi Tim Burchett, sosyal medyada "asarak idamı geri getirmek" için bir yasa tasarısı sunduğunu paylaştı.Tennessee eyaleti elektrikli sandalyeyle idamı uygulayabilir. Çünkü Pike'ın erkek arkadaşı ile birlikte cinayeti işlediği 1995 yılında, eyaletin idam yasalarında elektrikli sandalye vardı.Vanderbilt Üniversitesi hukuk profesörü Chris Slobogin, kadının zehirli iğneyle infaz hakkından yazılı olarak feragat etmesi gerekeceğini, yani bunun tamamen kendi kararı olması gerektiğini söyledi.Pike'ın sağlık durumunun tam olarak bilinmemesi nedeniyle, Slobogin, yöntemi ne olursa olsun, devletin onu tekrar idam etme girişiminin engellenebileceği bir senaryonun bulunduğunu söyledi.Ayrıca, akıl sağlığı yerinde olmayan ve bunun neden olduğunu anlayamayacak durumda olan birini idam etmenin zalimce bir ceza olarak kabul edildiğini açıkladı.Tarihsel olarak bu durum bunama veya psikoz hastası mahkumlar için geçerliydi. Uzmanlar Pike'ın beyin hasarı geçirmiş olma ihtimalinin olduğunu söyledi.Devletlerin idam mahkumlarının infazı için farklı yöntemler bulmasına dair emsal teşkil eden örnekler mevcut.2024 yılında Alabama, başlangıçta planlanandan farklı bir yöntem kullanarak bir mahkumu idam etti. Kenneth Eugene Smith, zehirli iğneyle infaz planının başarısız olması üzerine nitrojen gazı kullanılarak infaz edilmişti.

Tennessee eyaleti idam cezasının infazına uzun bir süreliğine ara verdi.Pike'tan sonra bu yıl idam edilecek sadece bir kişi daha vardı ancak vali onun idamını da erteledi. Daha önce, mayıs ayında Carruthers'ın idamı, devlet yetkililerinin zehirli iğneyi uygulamak için bir damar bulamaması nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Dolayısıyla Pike'ın davasında herhangi bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.Savunma avukatı Johnson, "En azından bu konu devlet tarafından incelenirken önemli bir gecikme yaşanacak" dedi. Pike'ın sağlık durumunun da incelenmesi gerektiğini ekledi.Slobogin, özellikle başlatılan soruşturmada devlet yetkililerinin hataları ortaya çıkarsa, valinin Pike'ın cezasını hafifletebileceğine işaret ediyor."Eğer soruşturma, herhangi bir şekilde, protokolün izlenmediği veya uygulanmasının zor olduğu yönünde bir sonuç doğurursa, infazın karmaşıklığı ve tüm olumsuz basın haberleri göz önüne alındığında, bu onun için en kolay yol olabilir" dedi. Başarısız bir infazın yanı sıra mahkumun kötü sağlık durumu nedeniyle ölüm cezasının hafifletilmesine dair emsal kararlar da var.Alabama'da idam mahkumu Doyle Hamm'ın infazı, iki saatten fazla süren serum takma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından iptal edildi. Sağlık durumuyla ilgili bazı nedenlerden dolayı varılan yasal bir anlaşmanın ardından devlet, idam kararından vazgeçti. Daha sonra doğal nedenlerle hayatını kaybetti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .