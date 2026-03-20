Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na: Pete Hegseth kimdir?

Amerikan Fox News televizyounun eski sunucusu Pete Hegseth, İran'a karşı yürütülen savaşta adeta baş sözcü rolünü üstlenirken, sertlik ve müdahale yanlısı üslubuyla dikkat çekiyor.

İran'ın balistik füze kapasitesini ve nükleer programını hedef alan "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) isimli harekatın başlamasının üzerinden iki haftadan fazla zaman geçti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun "düşmanı ezdiğini" savunurken Tahran yönetimini "korkak teröristler" olarak niteledi.

Kırk beş yaşındaki Hegseth, ABD tarihinin en genç ikinci savunma bakanı.

Ancak görev süresi boyunca tartışmalar da peşini bırakmadı.

Yemen'deki hava saldırılarına ilişkin detayları bir gazeteciye yanlışlıkla mesajlaşma uygulaması üzerinden ilettiğinin ortaya çıkması ve onay sürecinde gündeme gelen uygunsuz davranış iddiaları ile gündeme geldi.

Peki Pete Hegseth kimdir ve sunuculuktan ABD Savunma Bakanlığı'na nasıl yükseldi?

Açık sözlü bir gençlik

Haziran 1980'de Minnesota'da doğan Hegseth, üç kardeşin en büyüğü.

Babası Brian Hegseth bir lise basketbol koçu, annesi Penelope "Penny" Hegseth ise geleneksel Hristiyan bir aileden bişr kariyer danışmanıydı.

Hegseth, Princeton Üniversitesi'nde siyaset eğitimi aldı ve kampüsün muhafazakâr dergisi The Princeton Tory için yazdı.

O dönemde de açık sözlü bir Cumhuriyetçi olan Hegseth, The Rantadlı köşesinde feministler ve LGBTQ gruplarıyla tartışmalara giriyor; kürtaj, eşcinsellik ve çeşitlilik politikalarına karşı çıkıyordu.

Üniversite yıllarında fiziksel antrenman ve askeri disipline ilgi duyan Hegseth, yedek subay yetiştirme programına girdi. Bu karar kariyerinin yönünü belirledi.

2003'te mezun olduktan sonra, George W. Bush'un "teröre karşı küresel savaş" politikasını güçlü şekilde destekleyen Hegseth, ABD ordusunda subay oldu.

Irak'ta ve Guantanamo Üssü'nde görev yaptı, Bronz Yıldız Madalyası aldı.

Daha sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrgerilla eğitmeni olarak bulundu.

Askerlik görevinden sonra ülkesine döndü ve kısa süreliğine iki gazi derneğinin başına geçti.

Ünlü New Yorker dergisindeki bir habere göre bazı çalışma arkadaşları, Hegseth'in bu dönemde iş etkinliklerinde sık sık sarhoş olduğunu ve saldırgan davranışlar sergilediğini iddia etti.

Tartışmalı bir televizyon figürü

2010'ların ortasında Hegseth, geriye taranmış saçları ve keskin takım elbiseleriyle Fox News ekranlarında sıkça görünmeye başladı.

2014'te kanala önce yorumcu olarak katıldı, daha sonra sunuculuğa yükseldi.

Programlarında özellikle askerler ve gazilerle ilgili konulara odaklandı, savaş suçlarından hüküm giymiş bazı askerleri destekleyen açıklamalarıyla dikkat çekti.

Özel hayatı da gündemden düşmedi.

İlk evliliği, çok sayıda ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından 2009'da sona erdi.

İkinci evliliğinden üç çocuğu oldu. Bu evlilik devam ederken 2019'da Fox & Friends programının yapımcısı Jennifer Rauchet ile tanıştı.

Rauchet ile bir çocuk sahibi oldu ve daha sonra onunla evlendi.

İkinci eşiyle boşanma sürecinde annesinin kendisine gönderdiği bir e-postada Hegseth'i "kadınlara kötü davranan biri" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Annesi daha sonra bu sözleri için özür dilediğini söyledi.

Pentagon'a giden yol

Hegseth'in asıl çıkışı, Fox & Friends hafta sonu programındaki sekiz yıllık sunuculuğu sırasında oldu.

Programın düzenli izleyicilerinden biri Donald Trump'tı.

Trump ikinci kez başkan seçildikten sonra Hegseth'i ekranlardan alıp Pentagon'a taşıdı ve onu savunma bakanı adayı yaptı. Bu tercih birçok kişi için şaşırtıcıydı.

Onay süreci, cinsel saldırı iddiaları ve aşırı içki içtiği yönündeki suçlamalarıyla gölgelendi.

Hegseth bu iddiaları reddederek bunların bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu.

Dini inançları da tartışma konusu oldu. Haçlı Seferleri'ne ait semboller taşıyan dövmelerinin aşırı sağcı ideolojilerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Hegseth ise bunların yalnızca Hristiyan inancını yansıttığını söyledi.

Ayrıca, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bütçeye ve üç milyon çalışana sahip dev bir kurumu yönetmek için yeterli deneyime sahip olup olmadığı da sorgulandı.

Ocak 2025'te Hegseth'in adaylığı Senato'da çok az bir oy farkıyla onaylandı.

Göreve geldikten kısa süre sonra ilk büyük krizini yaşadı.

Bir gazetecinin yanlışlıkla dahil edildiği Signal isimli mesajlaşma uygulaması grubunda, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının detaylarını paylaştı.

Bu durum Kongre üyeleri ve birçok kişi tarafından sert şekilde eleştirildi; Hegseth'in görevden alınması çağrıları yapıldı. Ancak görevde kalmayı başardı.

Hegseth'in en çok öne çıkan hedeflerinden biri, orduda "woke saçmalık" olarak nitelendirdiği politikaları sona erdirmek oldu.

"Woke", sağcı ideolojilerde ilerici fikirleri eleştirmek için kullanılan bir terim.

Trump'ın "Trans cinsiyet ideolojisini ordudan söküp atacağız" ifadeleri Hegseth döneminde hayata geçirildi. Çeşitlilik programlarının ABD ordusunun savaş kabiliyetini zayıflattığını savundu.

Bu doğrultuda bazı askeri üslerin isimlerini değiştirdi, Harvard dahil bazı üniversitelerle savunma iş birliklerini sonlandırdı.

Ayrıca Pentagon'un medya ile ilişkilerini yeniden düzenleyerek yeni kısıtlamalar getirdi ve Hegseth'i "olumsuz gösterdiği" düşünülen fotoğrafları çeken foto muhabirlerinin erişimini engelledi.

Ancak savunma bakanı, ABD ordusu için çizdiği vizyon gibi, kendisinin de mücadeleden geri adım atacak biri olmadığını göstermeye kararlı görünüyor.

Geri adım atmayan bir figür

Ortadoğu'daki çatışmalar sürerken Hegseth, İran'daki bir okul saldırısında ABD'nin rolü olup olmadığına dair sorularla karşı karşıya.

12 Mart'ta ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, İranlı yetkililerin 110'u çocuk olmak üzere 168 kişinin öldüğünü söylediği ilkokul saldırısıyla ilgili açıklama talep etti.

ABD medyasına göre askeri müfettişler, saldırının muhtemelen ABD güçleri tarafından istemeden gerçekleştirildiğini düşünüyor, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

Pentagon, senatörlere doğrudan yanıt verileceğini açıkladı. BBC'nin sorularını yanıtlayan Hegseth ise ABD'nin sivilleri hedef almadığını ve olayın incelendiğini söyledi.

ABD'nin sorumluluğunun doğrulanması halinde bu olay, ülkenin Ortadoğu'daki onlarca yıllık askeri operasyonlarında en ağır sivil kayıplardan biri olabilir.

Trump yönetiminin Ortadoğu'daki en büyük askeri hamlesinin kamuoyundaki yüzü olan Hegseth, medya becerilerini bu süreçte yoğun şekilde kullanıyor.

Önceki savunma bakanlarının daha teknik ve ölçülü dilinin aksine, Hegseth kendisini dünyanın en güçlü ordusunun özür dilemeyen bir temsilcisi olarak konumlandırıyor.

Geçtiğimiz yıl "savaş bakanı" olarak yeniden adlandırılan kabine görevinde, ABD'nin yenilmez gücünü ve "savaş odaklı yaklaşımını" vurgulayan bir profil çiziyor.

Amerikan Security Project düşünce kuruluşunun CEO'su Matthew Walling'e göre Hegseth'in konuşma tarzında belirgin bir "maço" ton var ve bu, kamuoyuna sunduğu imajın bir parçası.

Walling, Hegseth'in kendine güveninin ve kesinliğinin, "netlik arayan" Amerikalılar için cazip olabileceğini söylüyor.