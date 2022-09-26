"Tekirdağ Şarköy'de köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddia edildi! Olayın aslı çok başka çıktı"

Sosyal medyada Tekirdağ Şarköy'de köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddia edildi. Söz konusu görsel binlerce kez paylaşıldı. Ancak olayın aslı bambaşka çıktı. Görüntü, 2020'de İtalya'nın köyünde bir şarap evinden kaynaklanan arıza nedeniyle şarabın köylünün evinden aktığı anlara ait.

Twitter'da bir hesap Tekirdağ Şarköy'de köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığına ait bir görsel paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce kişiye ulaştı.

BİRÇOK KİŞİ GERÇEK SANDI

Birçok kişi olayın gerçek olup olmadığı konusunda sorular yöneltti. Söz konusu görseli Google'da arattığımızda paylaşımın gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

OLAY 2020'DE İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

4 Mart 2020'de İtalya'nın Castelvetro'nun eteklerinde bir köy olan Settecani'de köyün sakinleri duş almak için banyoya girdiklerinde alışılmadık bir sürprizle karşılaştılar. Musluktan su yerine kırmızı bir sıvı akıyordu. Sıvının sırrı çok geçmeden ortaya çıktı.

ŞARAPHANEDEKİ ARIZA SONRASI MUSLUKLARDAN ŞARAP AKTI

Bölgedeki bir şaraphanenin sistemindeki bir arıza, şarabın boru sisteminden yakındaki evlerin musluklarına akmaya başlamasına neden oldu. Hata bir saat içinde düzeltilse de halk o süre zarfından akan şarabı şişelemeyi başardı.

Olay o dönem İtalya basınında geniş yer buldu. Haberin orjinaline gazzettadimodena sitesinden ulaşabilmek mümkün.