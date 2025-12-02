TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Tacikistan Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Rahman ile yaptığı görüşmede, ' Meclis Başkanı' düzeyinde Türkiye'den Tacikistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından bu ziyaretlerini tarihi olarak telakki ettiklerini belirterek, ev sahipliği ve heyetine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretinin, dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğine önemli katkılar sunmasını, bilhassa parlamentolar arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırmasını, yeni fırsatlara kapı aralamasını temenni eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Rahman ile küresel ve bölgesel konularda da görüş teatisinde bulundu.

'ÜMİT EDERİM Kİ BU ZİYARETİMİZ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİ ARTIRIR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dost ve kardeş Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de resmi ziyaretlere başladıklarını, ilk olarak Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman tarafından kabul edildiklerini bildirdi.

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile de bir araya geleceklerini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Tacikistan dost ve kardeş iki ülkedir. Birçok alanda fevkalade önemli müşterek noktaları vardır. Kültürümüz, inançlarımız, medeniyetimiz, değerlerimiz ortak olan iki ülkeyiz. Her ne kadar aramızdaki mesafe fiziki olarak uzak olsa da Türkler ve Tacikler kalpten dost olan, gönül gönüle olan iki millettir. Ümit ederim ki bu ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini artırır. Ayrıca Tacikistan'ın bağımsızlığını kazandığında ilk tanıyan ülkelerden birisi de bildiğiniz gibi Türkiye'dir. Türkiye olarak böylesine önemli bir tarihi görevimizi Tacik kardeşlerimize karşı yapmış olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kere daha ifade etmek isterim."

'TÜRKİYE'DEN İLK SEFER TBMM BAŞKANININ TACİKİSTAN'A BİR ZİYARET YAPIYOR OLMASI ÖNEMLİDİR'

Ziyaretinin ikili ilişkileri de artıracağını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'den ilk sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Tacikistan'a bir ziyaret yapıyor olması önemlidir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke parlamentoları arasında hem dostluk grupları bakımından hem de ihtisas grupları nezdinde müşterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem ikili parlamenter ilişkilerimizin artırılmasına önemli bir vesile olacak hem de uluslararası asamblelerde Türkiye ve Tacikistan'ın müşterek hareket etmesi için ortak bir zemin oluşturacağız. Bugün, gün boyu devam edecek olan görüşmelerimiz fevkalade verimli sonuçlar oluşturacaktır" diye konuştu.

'ORTA ASYA BÖLGESİNDE ÜMİT EDERİZ Kİ İSTİKRAR VE BARIŞ KALICI OLSUN'

Türkiye ile Tacikistan arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılarak sürdürülmesi temennisini de dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Orta Asya, yeni dünya düzeni içerisinde önemli bir potansiyele sahip olan bölgedir. Artık bildiğiniz gibi dünyada iki kutuplu dünya sistemi geride kaldı. Bundan sonra yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyanın en temel özelliklerinden birisi de çok kutuplu, çok merkezli olmasıdır. Bu çerçevede de Orta Asya'dan Türkiye'ye, Balkanlara ve Avrupa'ya kadar olan bölgede yaklaşık 300 milyonluk büyük bir nüfus var. Tacikistan da bu nüfusun, bu coğrafyanın bir parçasıdır. Orta Asya bölgesinde ümit ederiz ki istikrar ve barış kalıcı olsun, istikrar ortamı daha da kuvvetlensin, bu ülkeler ve halklar arasındaki iş birliği kuvvetlensin. Türkiye olarak Orta Asya ülkeleriyle olan yakın ilişkilerimizi her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Bu sadece bölgesel olarak yakınlaşmayı sağlamayacak, aynı zamanda halklar arasında da gönülden gönüle dostlukların artmasını temin edecektir. Duşanbe'deki resmi ziyaretimiz hayırlı sonuçlara vesile olsun, Türkiye-Tacikistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin bir imkanı olsun diyorum."

Kabulde, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.