TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Hindistan temasları
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, P20 Parlamento Başkanları Zirvesi sebebiyle bulunduğu Yeni Delhi'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, P20 Parlamento Başkanları Zirvesi sebebiyle bulunduğu Yeni Delhi'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ve Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya