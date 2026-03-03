Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

ABD– İsrail ile İran arasındaki savaş tüm hızıyla sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aylık dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump Pazartesi günü Konsey oturumuna başkanlık etti. Bu, bir Amerikalı first lady'nin aktif görevdeyken ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni yönetmesi olarak tarihe geçti.

SAVAŞTA ÖLEN ABD ASKERLERİNİ ANDI

Melania Trump, açılışta tören tokmağı ile toplantıyı başlatıp İngiltere'ye önceki başkanlık dönemi için teşekkür etti ve savaşta yaşamını yitiren ABD'li askerleri anmak için konuşma yaptı. "Özgürlük için hayatını kaybeden kahramanlarını yitiren ailelere yürekten taziyelerimi sunuyorum" dedi. Trump, "kalıcı barışın, tüm toplumlarda bilgi ve anlayışın tam olarak değer bulduğu zaman sağlanacağına" vurgu yaptı.

"DERİN UTANÇ VERİCİ VE İKİ YÜZLÜ"

Toplantı sırasında İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, ABD'nin Güvenlik Konseyi başkanlığını devraldığı ilk günde çocukları koruma odaklı bir toplantı düzenlemesini "derin utanç verici ve iki yüzlü" olarak nitelendirdi. Melania Trump oturumda "ABD'nin dünyadaki tüm çocukların yanındayız" ifadesini kullanarak barış temennilerini dile getirdi, ancak Orta Doğu'daki saldırılara doğrudan atıfta bulunmadı.

"TEŞEKKÜRLER MADAM BAŞKAN"

Güvenlik Konseyi üyeleri toplantıyı olumlu karşıladı; Yunanistan'ın temsilcisi Melania Trump'a "Teşekkürler Madam Başkan" derken, Fransa'nın büyükelçisi onu eski ilk hanım ve aktivist Eleanor Roosevelt'e benzetti. Rusya da İran'dan bahsetmeden Trump'ı selamladı. Oturumun sonunda Melania Trump, "barış ve güvenliği korumada herkese güç ve kararlılık" diledi.

BM Genel Sekreteri sözcüsüne göre bu, bir first lady tarafından Güvenlik Konseyi'nin yönetilmesi bakımından bir ilk. ABD, Konsey'in dönemsellik esasına göre Mart ayı başkanlığını yürütüyor.