Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!

Mısır'da Süveyş Kanalı'nda yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Liberya bayraklı RED ZED 1 isimli 213 metre uzunluğundaki dev yük gemisi, dümen arızası sebebiyle kontrolden çıkarak limana çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Gemi, Hollanda'dan Sudan'a doğru ilerlerken aniden yön değiştirerek Mısır'daki limana doğru sürüklendi. Gemi limana yaklaşırken büyük dalgalar oluştu, çalışanlar ve limandaki insanlar panik içinde kaçıştı. Hatta çevredeki hayvanların bile korkuyla kaçtığı görüldü.

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) olayla ilgili yaptığı açıklamada, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, krizin sadece 60 dakikada kontrol altına alındığını belirtti. Gemi mürettebatı büyük bir felaketi önledi; gemi limana doğrudan çarpmak yerine yalnızca yan tarafıyla sürtündü.

Olayın hemen ardından üç römorkör devreye alındı ve gemi güvenli şekilde su yoluna geri döndürüldü. Ayrıca yolcular hızlıca tahliye edildi ve gemide onarım çalışmaları başlatıldı.

RED ZED 1, 213 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde ve 41.000 tonluk dev bir yük gemisi. Olay anında Sudan'a doğru yolculuk yapıyordu.

Bu olaydan yalnızca bir ay önce, benzer bir kaza da New York'ta yaşandı. Meksika Donanması'na ait Cuauhtémoc adlı gemi, hızla geri manevra yaparken ünlü Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. O kazada iki kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

New York'un sembollerinden biri olan Brooklyn Köprüsü her gün yaklaşık 100.000 araç ve 32.000 yaya tarafından kullanılıyor. Bu tür kazalar, büyük gemilerin dar su yollarında yaratabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.