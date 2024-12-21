Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin otomobilini Noel pazarındaki kalabalığa sürmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın2006'dan bu yana Almanya Bernburg'da yaşayan ve klinikte psikoterapi alanında çalışan doktor Talib A. olduğu belirlendi.

RİYAD, ALMANYA'YI UYARMIŞ

Saldırganla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın saldırganla ilgili Alman makamlarını üç kez uyardığı öğrenildi. Uyarıların hangi ayrıntıları içerdiği bilinmezken, Reuters'a konuşan bir kaynak, saldırganın sosyal medyada barışı ve güvenliği tehdit eden aşırıcı görüşlerini yayınlamasının ardından Almanya'nın saldırgan hakkında uyarıldığını söyledi.

SALDIRGAN İSLAM DÜŞMANI ÇIKTI

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti. Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.