Haberler

Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek
Güncelleme:
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

"SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'in Mukalla Limanı'nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÜLTİMATOM

Yaşanan gelişmenin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

YEMEN ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu. Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor. Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi. Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Dünya
Haberler.com
500

