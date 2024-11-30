Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, Cuma günü öğleden sonra kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

HALEP ORTALARINA ULAŞTILAR

Rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi. Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Suriye rejimi Rusya'dan askeri yardım sözü aldı. Rusya'nın Şam'a askeri yardımlarının 72 saat içinde ulaşması bekleniyor.

ŞAM, RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Suriye rejimi Rusya'dan askeri yardım sözü aldı. Rusya'nın Şam'a askeri yardımlarının 72 saat içinde ulaşması bekleniyor. Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'de muhaliflerin ele geçirdiği noktalara yoğun hava saldırıları başlattı. Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, saldırı nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

TÜRKİYE'YE GÖÇÜ TETİKLEYEBİLİR

Suriye ve Rusya'nın, HTŞ'nin Halep ve batısındaki ilerlemesini durdurmak için başlattığı hava saldırısının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi Hatay'ın hemen yanı başındaki İdlib'i tam bir kaosun içine itebilir. BM raporlarına göre İdlib bölgesinde büyük bir bölümü iç göçle yerlerinden olmuş insanların oluşturduğu 3.5 milyon dolayında bir nüfus yaşıyor. Böyle bir misilleme stratejisi Türkiye sınırına doğru yeni bir göç hareketini tetikleyebilir.