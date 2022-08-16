Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam etse de ülkenin batı ve güney bölgelerinde bambaşka bir tablo mevcut.

KARNAVALDA EĞLENDİLER

Suriye'nin Humus kentinde çekilen görüntüler tam da bahsedilen tabloyu özetliyor. Kentte düzenlenen Marmarita festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İç savaşın izlerine rastlanılmayan kentte sokaklara dökülen binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Caddelerde ise geçit töreni ve konserler düzenlendi. Bu yıl 45'incisi düzenlenen karnavalda binlerce kişi sokaklarda dans ederken renkli kostümler de dikkat çekti.

İşte o renkli görüntüler: