Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler
11 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'den gelen son görüntüler dikkat çekti. Ülkenin karışıklıktan etkilenmeyen Humus kentinde düzenlenen karnaval renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam etse de ülkenin batı ve güney bölgelerinde bambaşka bir tablo mevcut.
KARNAVALDA EĞLENDİLER
Suriye'nin Humus kentinde çekilen görüntüler tam da bahsedilen tabloyu özetliyor. Kentte düzenlenen Marmarita festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İç savaşın izlerine rastlanılmayan kentte sokaklara dökülen binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Caddelerde ise geçit töreni ve konserler düzenlendi. Bu yıl 45'incisi düzenlenen karnavalda binlerce kişi sokaklarda dans ederken renkli kostümler de dikkat çekti.
İşte o renkli görüntüler: