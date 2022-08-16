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Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

11 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'den gelen son görüntüler dikkat çekti. Ülkenin karışıklıktan etkilenmeyen Humus kentinde düzenlenen karnaval renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam etse de ülkenin batı ve güney bölgelerinde bambaşka bir tablo mevcut.

KARNAVALDA EĞLENDİLER

Suriye'nin Humus kentinde çekilen görüntüler tam da bahsedilen tabloyu özetliyor. Kentte düzenlenen Marmarita festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İç savaşın izlerine rastlanılmayan kentte sokaklara dökülen binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Caddelerde ise geçit töreni ve konserler düzenlendi. Bu yıl 45'incisi düzenlenen karnavalda binlerce kişi sokaklarda dans ederken renkli kostümler de dikkat çekti.

İşte o renkli görüntüler:

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Suriye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ismail bey :

Suriyede hayat normal bir şekilde devam ediyor. Sınırımıza yakın bir iki kentte çatışmalar oldu, vatansızları alıp, vatan sahibi yaptık o kadar..

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Davut YALANCI:

Ne güzel eğleniyorlar. Hiç kıyamam bunlara. Çünkü onlar bizim canımız, ciğerimiz, hakiki din kardeşlerimiz. Onlar da gelseymiş keşke. Kapımız hepsine açık. Hatta daha rahat etsinler diye biz dağlara göç edelim de şehirlerimizi onların hizmetine sunalım. Biraz da burada karnaval yapsinlar

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Zamanla Akıllanan Adam:

ellerinde kardeş kanı var. Suriye deki bir iç savaş ve bunlarda azgın azınlık.

Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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