Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek
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Suriye'nin Süveyda kentinde devam eden çatışmaların ardından Suriye hükümetinden kritik bir adım geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, özel kuvvetleri Süveyda'ya göndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda kentindeki çatışmalar nedeniyle bölgeye özel kuvvetlerigöndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'nin Süveyda kentine yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye hükümetinden kritik bir adım geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, özel kuvvetleri Süveyda'ya göndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

EN AZ 312 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıebubekir:

Rabbim ayaklarına taş değdirmesin aslanlarımızın

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMGk:

Bunlar antreman topyekun Kudüse gireceğimiz günler yakın inş

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkevin dargles:

Sen ne çeşit bir trollsun yada zeka yoksunusun her haber de bir trollluk kardes maaş işin yok mu senin ? ??

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin GERÇEK ADI : "İSRAİL HOLDİNG" dir... AKP Genel Başkan Yrd. Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014).... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015).... Özlem Zengin : "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR" (21-Ekim-2023, T.B.M.M Konuşması).... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 .... videoyu DİKKATLİCE izleyin....

yanıt7
yanıt5
Haber YorumlarıLeven Ergün:

EMEVIDE NAMAZ KILICAKTINIZ NOLDU ABDESTSİZLER

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
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