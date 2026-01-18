Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

DEYRİZOR VE RAKKA'NIN YÖNETİMİ HÜKÜMETE DEVREDİLECEK, HASEKE'YE VALİ ATANACAK

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, grupların Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı. Bu doğrultuda Şam yönetimi tarafından Haseke'ye vali atanacak.

SİVİL KURUMLAR HÜKÜMETE, SDG ÜYELERİ ORDUYA ENTEGRE EDİLECEK

Anlaşmaya göre, ülkedeki tüm sivil kurumlar Suriye devletine entegre edilecek. Bu kapsamda, SDG kontrolünde bulunan idari ve sivil yapılar merkezi devlet yapısına bağlanacak. Ülkenin kuzey doğusunda güvenliğin sağlanmasının ardından tüm SDG üyelerinin ayrı ayrı Suriye Savunma Bakanlığı yapısına entegre edilmesi kararlaştırıldı. Bu sürecin aşamalı ve bireysel entegrasyon şeklinde yürütüleceği belirtildi.

Anlaşmada, Suriye devletinde görevlendirilecek SDG adaylarının listesinin onaylanması da yer alıyor. Bu adayların devlet kurumlarında hangi pozisyonlarda görev alacağı merkezi makamlar tarafından belirlenecek. Güvenlik düzenlemeleri kapsamında, Ayn el-Arab'dan ağır silahların kaldırılması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması öngörülüyor. Bu yerel gücün, merkezi otoriteye bağlı şekilde faaliyet göstermesi planlanıyor.

PETROL VE DOĞALGAZ SAHALARI ŞAM'A DEVREDİLECEK

Anlaşmada yer alan bir diğer önemli maddeye göre, Suriye hükümeti ülkedeki tüm petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolünü teslim alacak. Ayrıca tüm sınır geçişlerinin yönetimi de tamamen merkezi hükümete devredilecek.

PKK LİDERLERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Bir diğer dikkat çeken maddeye göre, SDG, Suriyeli olmayan tüm PKK liderlerini ülke sınırları dışına çıkarma taahhüdünde bulunuyor. Bu başlığın, bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Anlaşmaya göre, DEAŞ tutukluların ve ailelerinin bulunduğu cezaevleri ile kamplar Suriye hükümeti tarafından teslim alınacak ve yönetilecek. Bu adımın, DEAŞ'la mücadelede merkezi bir koordinasyon sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Anlaşma taslağında ayrıca, Suriye hükümetinin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleye olan bağlılığı açık şekilde vurgulanıyor ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.

Son olarak anlaşmada, yerinden edilmiş kişilerin Afrin ve Şeyh Maksud'a dönüşü için anlaşmalar üzerinde çalışılması maddesi yer alıyor. Bu kapsamda, geri dönüşlerin güvenli ve kontrollü şekilde sağlanması hedefleniyor.