Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok

10 Mart mutabakatı kapsamında Suriye ordusuna entegre olması beklene terör örgütü SDG'den beklenen adım 5 gün kalmasına rağmen hala gelmezken, Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından verilen son bilgi operasyon ihtimalini yeniden gündeme getirdi. 80 bin kişilik orduyu hazır tutan Suriye'nin olası operasyonuna Türkiye'nin de destek vereceği ifade edilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti.

AYRIŞMA DERİNLEŞİYOR

Kaynak, Suriye'nin kuzeydoğusunda devlet çerçevesinin dışında kalan ve ayrı şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askerî kurumların varlığının, birlik söylemiyle bağdaşmadığını ifade ederek bu durumun, ayrışmayı çözmek yerine daha da derinleştirdiğini kaydetti.

"SÖYLEMLER SİYASİ BASKILARI AZALTMAYA YÖNELİK"

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Şam yönetimiyle diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarına rağmen bu görüşmelerin sahada somut sonuçlar üretmediğine dikkati çeken kaynak, söz konusu söylemlerin daha çok medya amaçlı kullanıldığını ve siyasi baskıları azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

"PETROL TÜM SURİYELİLERE AİTTİR"

Petrol konusuna dair yetkili kaynak, PKK/YPG'nin "Petrol tüm Suriyelilere aittir" yönündeki açıklamalarının, petrolün devlet kurumları aracılığıyla yönetilmemesi ve gelirlerinin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak, gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı kaynağı, sınır kapıları ve sınırlar üzerindeki tek taraflı kontrolün bir pazarlık unsuru olarak kullanılmasının da ulusal egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

10 Mart mutabakatını hatırlatan güvenlik kaynakları, şartların yerine getirilmemesi halinde Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtmişti.

ERDOĞAN: 10 MART MUTABAKATINA UYULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda dikkat çeken bir mesaj vermişti. Erdoğan "10 Mart Mutabakatı'nın mutlaka uygulanması gerekiyor. İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜLER: HİÇBİR TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Güler'den de Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik dikkat çeken bir uyarı gelmişti. Yaşar Güler "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" demişti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması gerektiğini belirten Güler, "Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz." diye konuşmuştu. Güler, hangi isim altında olursa olsun bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasının devamına izin verilmeyeceğini söylemişti. Güler, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir" demişti.

BÖLGEYE 80 BİN KİŞİLİK ORDU GÖNDERİLECEK

Suriye ordusu ise terör örgütü PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.