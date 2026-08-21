Şeybani: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında temel ortak

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşa sürecinde "temel bir ortak" olarak nitelendirerek, Şam'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı değerlendirdiğini ancak henüz karar vermediğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yerel basına açıklamalarda bulundu.

Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin bir soru üzerine, Suriye'nin anlaşmaya katılım konusunu değerlendirdiğini söyledi. Suriye'nin ittifaka katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediğini belirten Şeybani, bu yöndeki kararın daha sonra alınacağını ifade etti. Türkiye'yi " Suriye'nin yeniden inşasında temel bir ortak" olarak nitelendiren Şeybani, iki ülke arasındaki bin kilometreyi aşan ortak sınıra ve tarihsel bağlara dikkati çekti.

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İran'la olası temaslara ilişkin de konuşan Şeybani, Tahran'ın öncelikle Suriye iç savaşı sırasında "Suriye halkına karşı yaptıklarını" kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diyalog sürecinde oynadığı rolü öven Şeybani, İslamabad yönetiminin şu ana kadar Suriye ile İran arasında arabuluculuk yapılmasına yönelik herhangi bir öneride bulunmadığını belirtti.

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Pakistan ziyaretini "başarılı" olarak nitelendiren Şeybani, Şam ve İslamabad'ın ortak bakanlar komitesinin yeniden faaliyete geçirilmesi, doğrudan uçuşların sürdürülmesi, bir iş konseyi kurulması ve yatırım forumu düzenlenmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

İki ülkenin aynı vizyonu paylaştığını ve ikili ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin Pakistan'daki diplomatik temsil düzeyini büyükelçi seviyesine yükselteceğini duyurdu.

İsrail ile ilişkiler konusunda ise Şeybani, herhangi bir stratejik anlaşmayı görüşmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi. "Suriye'nin birinci önceliği İsrail saldırılarının durdurulmasıdır" diyen Şeybani, "Suriye egemen bir devlettir" ifadesini kullandı. Şeybani, "İsrail, Şam'a ittifaklarını veya ortaklıklarını dikte etmemeli" dedi.

Kaynak: ANKA