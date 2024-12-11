Uzman isim Suriye'deki rejim değişikliğine kimin karar verdiğini açıkladı

Tüm dünya Suriye'de adeta baş döndüren hızla yaşanan gelişmelere odaklandı. 12 günde muhaliflerin en stratejik kentleri almasının ardından başkent Şam'ı da ele geçirerek Baas Rejimini devirmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

"DERİN DEVLET ESAD'SIZ BİR SÜRECE KARAR VERDİ"

Bolu Abant İzzel Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez Haberler.com'dasunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Küresel gelişmelerin rejimin garantör gücü Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Dönmez, "Suriye derin devleti Esad'sız bir sürece karar verdi" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'deki rejimi değiştirmeden İran'a saldıramayacağını belirten Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, bu nedenle küresel karar vericilerin Esad'ın sonuna karar verdiğini belirtti.

SURİYE'DE TÜRK LİRASI MI KULLANILACAK?

Türkiye'nin Suriye'deki değişim sürecinde aktif rol aldığını belirten Prof. Dr. Dönmez, "Bütün aktörler sahanın içindeydi" dedi. Suriye'de Türk lirası kullanılmaya devam edecek. Türk müteahhitler bölgeye giderek burada önemli işlere imza atacaklar. Türk işadamları Suriye'de tarımdan sanayiye önemli işletmeler açacaklar.

SURİYELİLERİN GİDİŞİ TÜRKİYE'DE ELEMAN İHTİYACINI ARTIRIR MI?

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna, Türkiye'deki bazı esnafın Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi durumunda işçi ve üretim maliyetlerinin artacağına dair öngörülerin gerçekleşme ihtimalini sordu. Prof. Dr. Dönmez, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün Türkiye'deki işçi maliyetlerini ve iş piyasasını büyük oranda etkileyemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin nüfusunun hızla azaldığını belirten Prof. Dr. Dönmez, "Türkiye'nin burada kalacak Suriye nüfusuna ihtiyacı var" diye konuştu. Belli sayıda Suriyelinin de kalmasından tarafım" diye konuştu.