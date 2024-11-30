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Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

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Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar, üç gün gibi kısa bir süre içinde ciddi bir direnişle karşılaşmadan Halep'e girdi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esad yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad rejiminin saldırılarına yanıt olarak Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dün üçüncü gününde de ilerlemesini sürdürdü. Muhaliflerin Halep'in kenar mahallelerinden Raşidin'de kontrol sağladığı, bölgede bulunan Rus kuvvetlerinin çekildiği, İran'a bağlı Şii gruplar ile Suriye ordusuna ait birliklerin Halep'te meskun mahal savaşına hazırlandığı ifade edildi.

"ESAD'IN ŞAH DAMARI KESİLDİ"

Halep Askeri Operasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada da kentin dış mahallelerinden El-Hamdaniye ve Yeni Halep'in özgürleştirildiği duyuruldu. Diğer yandan ülkenin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 otoyollarının Serakib ilçesi çevresinde birleştiği kavşağın muhaliflerce ele geçirilmesi Esad yönetiminin şah damarının kesilmesi olarak yorumlandı. Operasyonun başlamasının ardından Ankara'dan yapılan açıklamada Halep'e yönelik operasyonun, Rusya, İran ve Türkiye'nin 2019'da kabul ettiği İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtilmişti ancak dünkü gelişmeler Soçi'de kabul edilen mutabakatın sınırlarının aşıldığı, bunun Suriye'deki dengelerin yeniden şekilleneceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.

REJİM GÜÇLERİNİN OTORİTESİNİ SARSTILAR

Çarşamba günü Halep'in batı kırsalında muhalif gruplarca başlatılan operasyonun beklentilerin de önünde sonuç alması ve 72 saat gibi kısa bir sürede Halep'e ulaşılmasının rejimle birlikte bölgedeki İran ve Rus varlığının zayıfladığını gösterdiği kaydedildi. Saldırılar sonucu en az 250'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Onlarca tank, zırhlı araç, obüs, tanksavar mermisi ve cephanelik muhalifler tarafından ele geçirildi. Öte yandan muhaliflerin PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından kontrol edilen Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud mahallesi ile de mesafesinin azaldığı vurgulandı.

SİVİLLERİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Muhalif güçler, Halep'in dış mahalleleri için tahliye emri çıkardı ve vatandaşlara güvenlik endişesinden dolayı bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de rejim güçlerince tahliye edildi. Şam rejiminden yapılan açıklamada ise kentin savunması için takviye birliklerin geldiği, muhaliflerin şehre henüz ulaşmadığı iddia edildi. Kentte yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

sonun geldi Esed

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Haber YorumlarıKenan Ağirtaş:

çok şükür hamd olsun Rabbıme musul kerkuk bizmdir az kaldı az

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Haber Yorumlarıhasan durmuş:

İsrail gazzeyi vururken nerdeymis bu htş

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Haber YorumlarıZebra 21:

Şuanki olaylar İsrailin işine yarıyor

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Durmak yok Esat’ı bitirmeye devam inşallah mülteciler geri dönecek

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Hadi hayırlısı, buradaki Suriler gidecekse eğer hepsine varım.

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Haber Yorumlarıufka dair:

cihadist gruplar hapishaneleri boşalttı. daiş lileri saldı. sonumuz hayrola

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Bunlar yine bir plan düşünüyor.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kendi ülkemizi batırdınız onları konuşacağımıza yok Suriye yok Lübnan Yok Filistin, kardeş banane bunlardan ya 25 senedir kendi ülkemize bakmıyoruz hep haberlerde diğer ülkeler, bize birşey olsa hangi ülke bizi alacak bırakın artık şu işleri ya.

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