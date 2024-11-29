Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Türkiye'nin yanı başında Suriye'de rejim askerleri ile muhalif gruplar arasında başlayan çatışma giderek büyüyor. Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi, İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Serakib, Halep'i başkent Şam'a bağlayan M5 karayolunun geçtiği bölge.

MUHALİFLER, İDLİB'İN STRATEJİK ÖNEME SAHİP SERAKİB İLÇESİNİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

İdlib'de 2 gündür süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti. Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı. Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

REJİM KARŞITI SİLAHLI GRUPLAR HALEP KENT MERKEZİNE GİRMEYE BAŞLADI

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı. Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

SURİYELİ BAKAN: İSRAİL'İN PLANLAMASI

Rejim askerleri ve muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken birbiri ardına dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Bessam es Sabah, "Halep ve çevresine yapılan terörist saldırı, tamamen İsrail'in planlaması ve sponsorluğuyla gerçekleşti dedi. Al Arabiya'ya konuşan Lübnanlı Yetkili bir isim ise, "Suriye Ordusu, Halep'in bir çok mahallesini savaşmadan terk etti" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin, Halep'e yönelik bir sonraki saldırı için çok sayıda birliği sevk ettiği öğrenildi.

İLETİŞİM CİHAZLARI PATLATILIYOR İDDİASI

Öte yandan Suriye'de Esed Rejim askerlerinin iletişim cihazlarının patlatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.

HALEP'TE ÜNİVERSİTE YURDUNA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 4 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi güçleri öğle saatlerinde Halep Üniversitesine ait bir yurda roket saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana Halep'in dış mahallerinde çatışmalar sürerken, Halep Üniversitesi öğrencileri ise yurtlarından ayrılarak otobüs terminaline akın etti. Terminalde araç bulunmaması sebebiyle birçok öğrenci kendi imkanlarıyla evlerine gitmenin yolunu arıyor. Rejimden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İRANLI GENERAL ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü. Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi. Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Öte yandan 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.