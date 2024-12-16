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Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok

Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
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Suriye'de rejimin devrilmesiyle zor günler yaşayan terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan yaptığı açıklamada, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur." dedi. Açıklamanın, HTŞ lideri Colani'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyon sinyalinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi PKK/YPG için de sonun başlangıcı oldu. Muhaliflerin operasyonlarına karşı ülkenin doğusunda varlığını korumaya çalışan PKK/YPG terör örgütünü korku saldı.

PKK ELEBAŞINDAN AKIL DIŞI AÇIKLAMA

Geçici hükümet terör örgütüne karşı operasyon sinyali verirken, PKK elebaşı Murat Karayılan'dan akıl dışı bir açıklama geldi. Örgütün propaganda kanalına konuşan Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını öne sürdü.

"HERHANGİ BİR VARLIĞIMIZ YOK"

Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojava" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan'ın açıklaması şu şekilde: "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim PKK olarak ne zaman Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir."

SURİYE'DE PKK/YPG'YE OPERASYON SİNYALİ

Öte yandan Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Hasan El Hamada Suriye'nin doğu bölgelerini kontrol altına almak için operasyon sinyali vermişti. Terör örgütü PKK'yı geçmişte ve şimdi ülkenin sırtındaki "zehirli hançer" olarak tanımlayan Hamada, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." demişti.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara Colani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAhmet Türkmen:

ABD sizin kaleminizi çoktan kırdı Kürtler yillarca emperyalistlerin oyunlarına gelen asalagin tekidir

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Haber Yorumlarımustafa kaldırım:

Varlığınız yok ise tedirginliğiniz neden acaba ?sanırım tanıdık birileri var oralarda

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Haber Yorumlarıali gökşen:

Yimedi

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Haber YorumlarıMurat Duran:

Eveeettt yolun sonunda sıçtık diyor mister karayılan

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Haber Yorumlarıemre null:

eyy pkk silahları birak gel birak abd ye hizmet etmeyi gel guzel güzel gündüz fabrikada çalış akşam evine git koltuğuna otur reisimizin muhteşem sohbetlerini dinle boş hayaller peşinde koşmayın yanlış yoldasınız Satın cumhurbaşkanımjz neredeyse tüm bakanlıklara kürt kardeşlerimizi atamış doguda kac elektrik kullanıyor bircogu devlet yine müsamaha gösteriyor bir şekilde kurtler suan Turklerden daha çok hakka sahip ulkede her hakklari fazlasıyla veriliyor Musluman ulkenin ordusu ile savaşılmaz Allah lanet eder ceheneme atar bilesiniz Neymiş dil bir ulkenin bir resmi dili olur ama özel hayatınızda istediğiniz gibi kurtce konuşabiliyorsunuz Erdoğan bile kurtce konuştuğu anlar oluyor bazen siz avrupada gidince br banka ya resmi daireye kendi dilinizle mi konuşuyorsunuz hayir o ulkenin dili ile konuşuyorsunuz burda da boyle iki dil hem fazla kağıt tercüman falan derken hepsi israf olur

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Htş sizi donsuz bırakacak.

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Htş sizi tiz duman edecek.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Korktunmu terörist karayılan artık oyun bitti.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Gerçekçi olalım colaninin pyd ile savaşacak kapasitesi yok.Helle amerika pyd ye açık destek vermişken.

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Başkasının Ya ra ğı ile gerdeğe girerseniz Doğacak çocuk sizin olmaz Sizin olmayan çocuk size sahip çıkmaz Ve birgün sahipsiz kalacağınız 50 sene önceden belliydi

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