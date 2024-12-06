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Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhaliflerin başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentine ulaşmasına 5 km kaldı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi.

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler herhangi bir müdahaleyle karşılaşmazken bölgeden gelen son haber de büyük ses getirdi.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

HUMUS'A 5 KM KALDI

Muhaliflerin başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentine ulaşmasına 5 km kaldığı ifade edildi. Ajanslara göre Esad rejimi Humus'ta ilerleyişi engellemek için kritik noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

İKİ KENTİN ARASI YALNIZCA 2 SAAT

Humus ile Şam arası 163 km ve yaklaşık iki saatlik mesafede. Muhaliflerin Humus'u da ele geçirmesi durumunda önlerinde Şam'dan önce son durak olan El Nabek vilayeti kalıyor.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynıgün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

bunlar isid ci terororist pkk ne ise bunlarda oslamci terörist

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Haber YorumlarıArarat Arat:

hepsi hayvan gibi suriyeye ne vere bilirler ki

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Haber Yorumlarıali gökşen:

Allah şu Cuma günü hürmetine zaferler gönderir inşallahTavutlar kaybeder..

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Haber YorumlarıŞero null:

Hepsi palavra Esadın ordusu yok mu? Güzel bir seçim yatırımı olmuş. Erken seçime kadar Suriye komple sözde bizim olur artık

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

EN KÖTÜ DEVLET,DEVLETSİZLİKTEN İYİDİR.SURİYE OLAYLARI BAŞALDIĞINDAN BERİ ORTADOĞUNUN HALİ ORTADA.BUNUN EN BÜYÜK ACISINI ÇEKENLERDEN BİRİ ÜLKEMİZ.MİLYONLAR BİZE KAÇTI.SINIRIMIZIN DİĞER TARAFINDA TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKTI.EKONOMİK OLARAK MAHVOLDUK.BU ÖRGÜTLERİN HEPSİNİN ORTAK AMACI ABD-İSRAİL ÇIKARI.RUSYA NIN ŞU DÖNEMDEKİ ZOR DURUMUNDAN DOLAYI BİR ANDA BU ÖRGÜTLER SAHNEYE ÇIKTI.ŞUNA EMİN OLUN HAYRA ALAMET DEĞİL.ESAT KÖTÜ LİDER AMA SURİYE NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ.ALLAH ÜLKEMİZİN YARDIMCISI OLSUN.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

o kadar barizki bu herifleri hukumetin destekledigi... dakika dakika hareketlerini haber yapiyor olmalarindan belli. yaw birakin adamlarin ulkesini salin gitsin...

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Haber Yorumlarızebil animation:

kimin kazandığı ve kim oldukları umrumda değil tek istediğim savaşın bitmesi ve suriyeliyelerin evlerine dönmesi.

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Haber Yorumlarıabdurrahman adsan:

ZAFER İNANANLARINDIR ALLAH'IN İZNİ İLE SONRA SIRA İSRAİL'E GELECEK VALE ONUN GİBİ BU ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNDAN RAHATSIZ OLAN HERKESE

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Haber Yorumlarıhasan polat:

Cuma namazını haftaya kılalım bari..

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Haber YorumlarıSemih:

Rabbim muhafaza eylesin, inşAllah Suriye de şii vb. bozuk itikattan kurtulup gerçek Müslümanlık Ehli Sünnet olacak, oralar zaten öso'nun toprağı sahtekar esad ve sahte müslümanların değil

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