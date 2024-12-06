Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi.

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler herhangi bir müdahaleyle karşılaşmazken bölgeden gelen son haber de büyük ses getirdi.

HUMUS'A 5 KM KALDI

Muhaliflerin başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentine ulaşmasına 5 km kaldığı ifade edildi. Ajanslara göre Esad rejimi Humus'ta ilerleyişi engellemek için kritik noktalara hava saldırısı düzenledi.

İKİ KENTİN ARASI YALNIZCA 2 SAAT

Humus ile Şam arası 163 km ve yaklaşık iki saatlik mesafede. Muhaliflerin Humus'u da ele geçirmesi durumunda önlerinde Şam'dan önce son durak olan El Nabek vilayeti kalıyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynıgün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.