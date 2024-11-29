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Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan silahlı muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi. Önceki gün Halep'in batı kırsalından merkeze doğru ilerleyen rejim karşıtı gruplar toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirirken çatışmalarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Silahlı grupların kent merkezine girmesiyle Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de tahliye edilmeye başlandı.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, dün ve bugün İdlib cephe hattında Esed rejiminin kontrolündeki 12 köyü ele geçirdi. Gruplar bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı.

HALEP ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLİYOR

3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirirken bugün de Halep kent merkezine girdi. Rejim karşıtı grupların kent merkezine girmesiyle Halep Üniversitesi'ndeki öğrenciler de tahliye edilmeye başkandı.

Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

REJİME YAKIN YÜZLERCE KİŞİ ŞAM'A KAÇIYOR

Bu sabah itibarıyla taraflar arasında Halep'in dış mahallelerinde çatışmalar yaşanmaya başladı. Çatışmalar, Halep'in dış mahallelerinde yoğunlaşarak sürerken rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başladı. Silahlı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve rejim güçlerine ait askeri amaçlar için de kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Silahlı gruplar, Halep'e bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Anadan beldesini de aldı. Rejim karşıtı gruplar bu sabah itibarıyla İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi. Bu grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, El Dab'a, Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

RUS SAVAŞ UÇAKLARI HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İdlib cephe hattında rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi. Bu arada bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

10 BİN SİVİL İDLİB KIRSALINA SIĞINDI

Esed rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Tel Rıfat cephe hattında ise durum, sakinliğini koruyor. Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil İdlib kırsalına sığındı.

Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

İSLAMİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN NE ÇEKTİ BU DÜNYA BEE

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İsrail kazı şunların hepsini

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Haber YorumlarıSerkan Demirci:

İsraile yol açılmıyordur İnşallah

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

ümmetistan kapıları açık buyursun gelsinler

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Haber YorumlarıBuğra Er:

İtraile yardım ediyorlar

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Türkiye girecek oralara yapacak bise yok

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ALLAHIN İZNİYLE BU ÜLKEDEKİ VE ÇEVREMİZDEKİ KÜFRÜN KALELERİ BİR BİR YIKILACAK

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bu operasyonu yapan türkiyedır ve gözünü karartmıştır israilin ve iranaın planına karşı yapılmıştır

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Müslümanın müslümanı kırması bu olsa gerek .Lan haydi İsrail düşmanını öldürüyor diyelim , siz bir birinizi yiyorsunuz . Sizin ne islamla , ne Allah'la ne din ne imanla alakanız yok . Allah'ın akıl yoksunları ...

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Haber YorumlarıHALİS ER:

100 kişi mi öldü bilgi yanlış en az 2000 kelle gitti suriyeden

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