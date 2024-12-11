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Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada

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Suriye'de yeni Başbakan Muhammed el-Beşir önderliğinde yeni hükümet ve Beşar Esad dönemi hükümetinin bakanları bir araya geldi. Devralınan sosyal medya hesabından yeni Başbakan Muhammed el-Beşir ve yeni hükümete dair ilk paylaşım yapıldı.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a kadar ilerleyişinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş, Beşar Esad da Rusya'ya kaçmıştı. Esad hükümeti döneminin sona ermesiyle birlikte, Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etmişti.

İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir televizyondan yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakan olarak görevlendirildiğini duyurmuştu. 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan el-Beşir, 1 Mart'a dek görevde olacak.

Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA DEVREDİLDİ

Yönetimin değişmesiyle birlikte sosyal medya hesapları da devredildi. Suriye'deki Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, yeni Başbakan Muhammed el-Beşir'in başkanlığında yeni bakanlar ve rejim hükümetinin eski bakanları bir araya geldi.

Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada

YENİ VE ESKİ HÜKÜMET BİR ARADA

Yetkilerin ve kurumların devredilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Mühendis Muhammed el-Beşir başkanlığındaki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin devrim bakanları, kurumları devralma ve yetki devri ile işlerin yürütülmesine ilişkin prosedürleri belirlemek üzere devrilen rejimin hükümetiyle bir araya geldi."

Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Derslerini iyi çalışmışlar siyonist propagandayı engellemişler aksi halde klasik kafa kesme videoları kurgulanıp piyasaya salınacaktı

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