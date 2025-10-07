Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü SDG/YPG ile kapsamlı ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede 10 Mart mutabakatının ele alındığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 6 Ekim'de 23.00 sularında başlayan çatışmalarda terör örgütü PKK/ Ypg, yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı.

SURİYE'DE SDG/YPG İLE ATEŞKES YAPILDI

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ Ypg elebaşlarından Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmede, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde kapsamlı bir ateşkes yapılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Şam'da Abdi ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye ilişkin olarak Ebu Kasra, "Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki tüm cephe hatlarında ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı. Ebu Kasra, anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

BARRACK, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Ateşkesin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüştüğü bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ve 10 Mart Mutabakatı'nın ele alındığı belirtildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 8 Ekim tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

SURİYE'DE YPG, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı. Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvfnn8xqxmc:

Bu adam Büyük elçi mi Türkiye Cumhuriyeti içinde devlet mi? merak ediyorum. Bu görüşme de Türkiye neden yok?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
