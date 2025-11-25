Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Üç Aylık İnsani Ateşkes İlanı

(ANKARA) - Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) lideri Hamdan Dagalo, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeyi kıtlığa sürükleyen savaşı sona erdirmek için müdahale edeceği yönündeki açıklamasının ardından, "üç aylık bir insani ateşkese derhal başlayacaklarını" duyurdu.

Sudan'da RSF, tek taraflı ateşkes ilan etti. RSF Lideri General Muhammed Hamdan Dagalo, yaptığı konuşmada, "Başta Sayın ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak çatışmaların durdurulmasını da içeren üç aylık bir insani ateşkes ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

Dagalo ayrıca, "Dörtlü ülkelerin, karşı tarafı bu adıma karşılık vermeye teşvik etme konusundaki rollerini oynamalarını umuyoruz" diye ekledi.

ABD Başkanı Trump, Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü vermiş, krizin çözümü konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Orta Doğu'daki diğer müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetmişti.

Sudan Ordusu Generali el-Burhan: "Kimse bu isyancıların herhangi bir çözümün parçası olmalarını kabul etmeyecektir"

Sudan Ordu Komutanı General Abdülfettah el-Burhan, RSF'yi silahlandırmakla suçlanan BAE'nin arabulucu olarak sürece dahil edilmesini eleştirerek, "Dörtlü Ortaklık'ın önerilerini reddettiklerini" açıkladı. General el-Burhan, RSF'nin dün yaptığı duyurudan önce yaptığı açıklamada, "ABD'nin teklifini, RSF'nin ele geçirdiği toprakları elinde tutmasına izin verirken Sudan ordusunu zayıflatmayı amaçlamakla" suçladı. Burhan, "Sudan'da kimse bu isyancıların varlığını veya gelecekte herhangi bir çözümün parçası olmalarını kabul etmeyecektir" dedi.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan'dan oluşan ve "Dörtlü Ortaklık" olarak bilinen grup, bu ayın başlarında üç aylık bir ateşkes ve ardından barış görüşmelerine geçilmesini öngören bir plan sunmuştu. RSF, bu plana olumlu yanıt verdiğini açıklamış ancak hemen ardından ordu kontrolündeki bölgelere yoğun dron saldırısı düzenlemişti.

BAE askeri yetkilileri ise basına verdikleri demeçte "Soykırımı destekledikleri iddialarını" reddetti. Yetkililer, BAE'nin RSF'yi desteklediği iddialarının "doğru olmadığını" dile getirmişti.

Uluslararası Af Örgütü: Sudan'da RSF savaş suçları işliyor

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı yeni raporda, Sudan'da RSF'nin Darfur'un El Faşir kentinde savaş suçları işlediğini iddia etti. Af Örgütü, raporunda,"El Faşir'deki vahşeti gözler önüne seren 28 hayatta kalan kişinin ifadelerini" paylaştı. Tanıklar, silahsız erkeklerin yargısız infazından kız çocuklarına ve kadınlara yönelik tecavüze kadar uzanan bir dizi olayı anlattı. Raporda bu ifadelere atıfta bulunularak, RSF için kınama mesajı paylaşıldı ve savaş suçları işledikleri öne sürüldü.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "Sivillere yönelik bu ısrarlı ve yaygın şiddet savaş suçu teşkil eder ve uluslararası hukuk kapsamında başka suçlar da oluşturabilir. Sorumlu olan herkes eylemlerinin hesabını vermelidir" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, sağlık personellerinin koruması çağrısında bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Darfur'daki Zalingei Hastanesi dışında bir sağlık çalışanının vurularak öldürülmesinin ardından "sağlık tesislerinin ve personelinin korunması" çağrısında bulundu.

MSF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınır Tanımayan Doktorlar, 18 Kasım'da Zalingei Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'ndan bir meslektaşının ölümünün yasını tutuyor ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne sağlık tesislerinin ve personelinin korunmasını garanti etmeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyor.

MSF, 18 Kasım'da Zalingei Hastanesi dışında gerçekleşen ve dört kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıda öldürülen Sağlık Bakanlığı sedye taşıyıcısının ailesine en derin taziyelerini sunar. Bu olayın ardından ve bu yıl ikinci kez, MSF ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Zalingei Hastanesi'ndeki desteğini azaltmak zorunda kalmıştır. MSF Darfur Acil Durum Koordinatörü Myriam Laaroussi, 'Hızlı Destek Kuvvetleri personel ve hastaları korumak için güvenli koşulları garanti edene kadar ekiplerimiz insani yardım faaliyetlerine devam edemez. Silahlı çatışmaların tıbbi tesisleri ve insani yardımı etkilemesi kabul edilemez' dedi."