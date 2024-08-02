Üye Girişi
Haberler

Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, Instagram'a getirilen erişim engelinden bahsederek, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim." dedi. Katz'ın, İBB Başkanı İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımına ise İletişim Başkanı Altun, "Uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." diyerek tepki gösterdi.

İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden Türkiye'yi hedef alarak yine küstah bir paylaşıma imza attı.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Türk düşmanı İsrailli Bakan Yisrael Katz ise Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yapan Katz, "Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." dedi.

Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi

Soykırımcı Katz, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI ORTADAN KALDIRIYOR"

Küstah paylaşımına devam eden işgali bakan Katz, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Gazze'deki işgali ve kan donduran soykırımı savunanların başında gelen İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı skandal paylaşıma İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da etiketledi.

Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi

"KATİL RUH HASTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, soykırımcı Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Elbet Bir Gün Instagram Türkiye İsrail İsrail İsrail Diplomasi Sosyal Medya Teknoloji Politika Dünya Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500

Yorumlar (3)

`Sentinus?? :

Kusura bakmayın da Ekonomik vesaire Türk Devletini yok ediyor kısmı doğru Atatürk Türkiye,Türkler için çok doğru adamdı

8
17
yanıtYanıtla
Billy gates:

DEMEKKİ AMPULLER HARİÇ HERKES GERÇEĞİN FARKINDA

8
10
yanıtYanıtla
Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

İsrail düşman sayılsa bile ona iyi olmalıyız. Düşmana asla herhangi bir zarar gelmemeli diyor MANA nın kitabında. Bôylelik ile gelecekde bir işimiz düşerse düşmana.. hiç bir şey olmamış gibi davrana-biliriz.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title