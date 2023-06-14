Sosyal Medya Fenomeni, Kendi Cenazesine Helikopterle Gelerek Herkesi Şaşırttı

45 yaşındaki TikToker David Baerten, ailesi ve arkadaşlarına iletişim kurmanın önemini öğretmek için kendi cenazesine helikopterle geldi. Bu planını eşi ve çocuklarına önceden anlattı. Ancak Tepkilere rağmen Baerten, bu hileyi aile daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini göstermek amacıyla düzenlediğini ifade etti.

45 yaşındaki TikToker David Baerten, kendi cenazesine helikopterle gelerek ailesini ve arkadaşlarını büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı. Kendisini "Ragnar le Fou" olarak tanıtan Baerten, ailesi ve arkadaşlarına sürekli iletişim kurmanın önemini öğretmeye çalıştı. Kendisinin öldüğü yalanını uydurmayı bu dersi vermekte etkili bir yol olarak gördü.

Belçika doğumlu olan Baerten, bu planı eşi ve çocuklarına önceden anlattı ve onlarla birlikte düzenledi. Ancak cenazeye katılanlar, Baerten'ın kendi cenazesine helikopterle geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Ancak bu şaka, Baerten'ın genç kızının sosyal medyada gerçekten ölmemiş olan babası hakkındaşunları yazdı:"Neden hayat bu kadar adaletsiz ? Neden sen? Sen büyükbaba olacaktın ve önünde hala uzun bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu Baba. Seni düşünmeyi asla unutmayacağım" diye yazdı.

Bu durum ve Baerten'ın TikTok hilesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Birçok kişi, yorumların ve hilenin acımasız olduğunu düşündü. Ancak Baerten, tepkileri umursamadığını ve ailesiyle daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini göstermek amacıyla bu hileyi düzenlediğini ifade etti. Ancak, hile sonrası TikTok hesabını sildi.