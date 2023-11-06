Son Dakika: Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara'daki görüşmesi sona erdi. Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. 2.5 süren toplantıda taraflar Gazze'de yardım koridoru oluşturulması ve 2 devletli çözüm noktasında ortak karar kıldı.

2.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ACİL ATEŞKES İSTEDİ

Diplomatik kaynaklardan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı" denildi. Fidan, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

BLINKEN: KALICI BARIŞI GÖRÜŞTÜK

Blinken'ın ise Bakan Fidan ile gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bakan Fidan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptık. Gazze'deki krizi görüştük. Önümüzdeki günlerde insani yardımların artırılması ve çatışmanın yayılımı önlemeye yönelik çabaları. ulaştığını göreceksiniz Ortadoğu'da kalıcı barışı konuştuk. Rehinlerin durumuna ilişkin bir değişiklik olursa insani yardımların ulaşmasına olumlu etkisi olacaktır. İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda da ilerleme göreceğimize inanıyorum."