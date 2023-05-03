Son Dakika: Skandal anıta sessiz kalmadık! Türk hava sahası, Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 25 Nisan'da, 1920'li yıllarda Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı siyasetçilere karşı gerçekleştirilen suikastlardan oluşan ve "Nemesis" ismi verilen operasyonun anıtının açılışı yapılmıştı.

"ERMENİSTAN UÇAKLARINA HAVA SAHAMIZI KAPATTIK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu anıt provokasyonuna tepki göstererek, "Benim bunu kabul etmem mümkün değil." açıklamasında bulunarak " Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta söz konusu anıtın açılmasını şiddetle kınamıştı. Bakanlıktan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapılmıştı. "1920'li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu utanç verici anıtın açılmasının 31 diplomatın ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi olduğu vurgulandı.

"NORMALLEŞME SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Açıklamada, bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzının da tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini gösterdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

AZERBAYCAN DA KINADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Erivan'da 'Nemesis operasyonu' anıtı yapılmasını şiddetle kınıyoruz." denildi. Açıklamada, anıtın Ermenistan'ın ilgili devlet kurumlarının izni ve onayı ile yapıldığı ve açılışta iktidar partisi yetkililerinin yer aldığı belirtilerek bu durumla Ermenistan'ın terör politikası ve tarih boyunca yürüttüğü terör eylemlerinin propagandasının yapıldığı kaydedildi.

22 ÜLKEDE 235'TEN FAZLA TERÖR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Nemesis terör operasyonunda Osmanlı liderlerinin yanı sıra Azerbaycan'ın eski başbakanları Fetali Han Hoyski ile Nesib Bey Yusifbeyli, eski Parlamento Başkanı Hasan Bey Ağayev, eski İçişleri Bakanı Behbut Han Cavanşir gibi isimlerin de suikasta kurban gittiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörün Ermenistan'da devlet politikası düzeyinde teşvik edilmesi, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütlerinin 1970-1980 yıllarında dünyanın 22 ülkesinde 235'ten fazla terör eylemi gerçekleştirdikleri ve 24 Türk diplomatını öldürdüğü herkes tarafından bilinmektedir. 1980'lerin sonundan bu yana Ermenistan, metro ve otobüslerin bombalanması da dahil olmak üzere Azerbaycan'a karşı yaklaşık 30 büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirdi ve siviller teröristler tarafından hedef alındı.

Terörün Ermenistan'da devlet politikası düzeyinde desteklenmesi uluslararası kamuoyu tarafından şiddetle kınanmalıdır. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için Ermenistan terör siyasetine son vermelidir.Ermeni terörizminin, aşırılıkçılığının, saldırgan ayrılıkçılığının ve ırk ayrımcılığının tüm biçimleri ve tezahürleriyle, hiçbir çifte standart olmaksızın kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir.

Ermenistan'ın bu tür adımları, bu ülkenin Azerbaycan ve Türkiye ile devam eden normalleşme müzakerelerine ilişkin iddia ettiği 'samimiyet' ve 'iyi niyeti' ciddi şekilde sorgulamaktadır. Barışa giden yol suç ve yanlışları daha fazla yüceltmekten değil, onları kabul etmekten geçiyor."