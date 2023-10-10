Son dakika: İsrail-Hamas gerilimi sonrası Türk Hava Yolları'ndan (THY) dikkat çeken bir açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlere ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini duyurdu.

Son Dakika: THY'nin İsrail seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verildi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdi.

İSRAİL SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

PEGASUS HAVA YOLLARI DA SEFERLERE ARA VERDİ

Pegasus Hava Yolları da İsrail'e olan uçak seferlerine ara verdi. Konuya ilişkin Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut koşullar sebebiyle tüm İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK HAVA YOLU FİRMASI İSRAİL UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Öte yandan gün içinde Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.

HAMAS: BEN GURİON HAVALİMANINI VURDUK

Hamas'ın silahlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı öğle saatlerinde roketlerle vurduklarını duyurmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 830 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.