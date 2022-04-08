Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin beklediği istasyondan gelen görüntüler kan dondururken, saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.
Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok insanın ise yaralandığı belirtildi.
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