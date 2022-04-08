Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Haberler

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Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin beklediği istasyondan gelen görüntüler kan dondururken, saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok insanın ise yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

OKUR:

bu haberlerin gerçek olduğuna inamıyorum çünkü bu savaş süresince ukrayna hiçmi i,nsan öldürmedied haberi çıkmıyor,işi tamamen ruslara ihale ediyorlar

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Mete HAN:

Katil Rusya, Katil Putin!

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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