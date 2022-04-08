Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok insanın ise yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...