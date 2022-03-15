Son dakika! Kremlin'den Ukrayna ile müzakerelere ilişkin yeni açıklama: Olumlu yönde ilerliyor
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Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 20. güne girilirken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan müzakereler hakkında dikkat çeken açıklama geldi. Görüşmelerin nereye varacağını tahmin etmek için "erken" olduğunu söyleyen Peskov, müzakerelerin devam etmesinin "olumlu" olduğunu söyledi.
Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın Ukrayna işgalinin 20'inci gününde Kremlin'den açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken" derken olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan savaş karşıtı protestoyu "holiganlık" olarak değerlendirdi. Peskov, "Batı'nın Donetsk'te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ofisinin baş danışmanı Oleksiy Arestoviç ise Rusya ile barış anlaşmasına en geç Mayıs ayı içerisinde, en erken bir ila iki hafta içinde ulaşılabileceğine inandığını söyledi. Arestoviç, Rus ordusunun hızla güç kaybettiğini ve Rusya'nın pes etmesiyle savaşın yakın zamanda bitmesini beklediğini söyledi. Ukraynalı yetkili, dün yaptığı açıklamada "Bence mayıs sonrasına sarkmaz. En geç mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz" ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki savaş devam ederken bir tahmin de İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Herson'da Kırım, Luhansk ve Donetsk'te olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi.
ABD'li yetkililer daha önce Rusya'nın Suriyelileri savaşmak üzere Ukrayna'ya taşıyacağını savunurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünyadan gönüllülerin Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarında savaşma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı. Rus ve Ukraynalı heyetler, dün dördüncü defa düzenlenen ateşkes görüşmelerinin devamında bugün bir kez daha bir araya gelecek. Son dönemde taraflardan gelen olumlu açıklamalar, görüşmelerden kalıcı ateşkes kararı çıkacağı yönünde umutları artırmıştı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022