Son Dakika: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor: Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız

İsrail, abluka altında tutup günlerdir yoğun bir şekilde bombaladığı ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'yle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İsrail hükümeti, Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açacağını duyurdu.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GEÇİŞİNE ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin İsrail makamlarından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...