Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Son dakika: İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun kampa 6 bomba attığını söyledi.
İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Hamas'ın silahlı kolu İzzedin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alarak karşılık veren İsrail, kara operasyonunu da başlattı. Gazze'yi 25 gündür bombalayan İsrail bir kez daha mülteci kampını hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, en az 150 sivil yaralandı.
Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa 6 bomba düştüğünü söyledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın." açıklamasını yaptı.
Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık, "İsrail'in Cibaliye Kampı'na son saatlerde düzenlediği hava saldırısında can kaybı El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki can kaybına yakın ya da daha fazla olabilir." ifadelerini kullandı.
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