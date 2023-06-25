Son Dakika: Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu

Son dakika: Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen seçimde hükümetin kurulaması sonucu vatandaşlar yeniden sandığı gitti. Seçimlerin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu. Oyların yüzde 40.5'ini alan Yeni Demokrasi Partisi, 300 sandalyeli parlamentonun 158'ini alarak tek başına iktidar olmak için gerekli olan 151 sandalye sayısını aştı. Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak ise yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı alarak 48 vekil kazandı.

Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu. Yeni Demokrasi Partisi, oyların yüzde 40.5'ini alarak parlamentodaki 300 sandalyenin 151'İni alarak tek başına iktidar oldu. En yakın rakibi Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak ise yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı alarak 48 vekil almaya hak kazandı.

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

MİÇOTAKİS BÜYÜK FARK ATTI

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 97 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,55 oldu. Bu sonuçla 158 vekil almaya hak kazanan Yeni Demokrasi Partisi, tek başına iktidar oldu.

Kyriakos Miçotakis

ÇİPRAS, YÜZDE 17,84'TE KALDI

Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı alarak 48 vekil kazandı. SYRIZA, 21 Mayıs'ta yapılan seçimlere göre 2.5 puan kaybetti.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,87, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45, Zafer Partisi yüzde 3,71, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,17 oranında oy aldı.

Aleksis Çipras

SEÇİME GİRMESİNE İZİN VERİLMEYEN SPARTALILAR 12 VEKİL ALDI

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,69 oy oranıyla meclise girdi. Spartalılar Partisi parlamentoya 12 vekil soktu.

BİR KENT HARİÇ TÜM SEÇİM BÖLGELERİNİ KAZANDILAR

Ülkede, Batı Trakya bölgesinde bulunan bir kent hariç tüm seçim bölgelerinde Yeni Demokrasi Partisi birinci parti oldu.

MİÇOTAKİS'TEN İLK SÖZLER

Başbakan Miçotakis, başkent Atina'daki Yeni Demokrasi Partisi karargahında toplanan seçmenlerine bir konuşma yaptı. Miçotakis, "Özgürce verilen bu destek, insanların umutlarına yanıt verme sorumluluğumu artırıyor. Şahsen, tüm imkanlarımla ülkeye hizmet etmek için daha da güçlü bir yükümlülük hissediyorum" dedi.

21 MAYIS'TAKİ SEÇİMLERDE HÜKÜMET KURULAMAMIŞTI

21 Mayıs'taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı. Yeni Demokrasi'yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı. Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu. 21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.