Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te yolda etrafa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırgan ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.
HALKIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ
Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.
"7-8 EL ATEŞ EDİLDİ"
Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.