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Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Dünya Haberleri

Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te yolda etrafa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırgan ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

HALKIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

"7-8 EL ATEŞ EDİLDİ"

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Fransa Paris Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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