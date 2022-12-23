Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te yolda etrafa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırgan ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

HALKIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

"7-8 EL ATEŞ EDİLDİ"

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.