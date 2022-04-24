Son Dakika: Fransa'da seçimin galibi belli oldu! Aşırı sağcı Le Pen ile yarışan Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk oy kullanmak üzere sandık başına gitti. İkinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

MACRON 58,2 OY ORANI İLE KAZANDI

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 41,8'de kaldı.

LE PEN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Macron ile yarışan Le Pen, yenilgiyi kabul ettiğini açıklayarak "Yenilgiyi kabul ediyoruz. Mücadelemi devam ettireceğim" dedi.

YÜZDE 28'LİK KESİM SANDIĞA GİTMEDİ

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

İKİNCİ KEZ SEÇİLEN 3. CUMHURBAŞKANI OLDU

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

GECE SAATLERİNDE RESMİLEŞECEK

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor. Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

MACRON 2017'DE YÜZDE 66 İLE KAZANMIŞTI

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.