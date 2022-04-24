Son Dakika: Fransa'da seçimin galibi belli oldu! Aşırı sağcı Le Pen ile yarışan Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi
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Son dakika: Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı yüzde 58,2 oy alarak yeniden seçildi.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk oy kullanmak üzere sandık başına gitti. İkinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.
Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 41,8'de kaldı.
Macron ile yarışan Le Pen, yenilgiyi kabul ettiğini açıklayarak "Yenilgiyi kabul ediyoruz. Mücadelemi devam ettireceğim" dedi.
Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.
44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.
İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor. Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.
2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.