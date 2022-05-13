Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik girişimlerine ilişkin açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

Bu gelişmenin ardından NATO'ya ilişkin bir açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

"İSKANDİNAV ÜLKELERİ TERÖR ÖRGÜTÜ MİSAFİRHANESİ GİBİ"

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu konu vardı. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına olumsuz yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Teröre destek verenler parlamentoda. Bu konuda olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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