Son Dakika! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı: 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haberler

Berlin kenti bu sabaha feci bir olayla uyandı. Saat 10.15 sıralarında kentin işlek caddesindeki bir bölgede kontrolden çıkan araç, önce kenarda oturan kalabalığa arasına daldı, ardından da mağazaya girerek durabildi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından bölgeye acil olarak itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk olay yerinde müdahale edildi. Daha sonra ise 10 yaralı hastaneye kaldırıldı.

POLİS KASTEN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili acilen soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün kalabalığın arasında kasti şekilde mi dalıp dalmadığını belirlemek için çalışmalara başladı.