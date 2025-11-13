Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonrası uçağın enkazına ulaşıldı.

PİLOT ŞEHİT OLDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Öte yandan, şehit olan pilot için siyaset dünyasından ardı ardına başsağlığı mesajları geldi:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehid olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

"Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

"Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'a planlı bakıma giderken düşmesi sonucu kahraman pilotumuzun şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."