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Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha

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Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada olan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nin kalıcı olarak işgal edilmesi çağrısında bulunan Ben-Gvir, ABD destekli arabuluculuk çabalarına karşı çıkarken Hamas'ın "tamamen teslim olana kadar" "ezilmesi gerektiğini" söyledi.

İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastın ardından Hamas'ın başına geçen Yahya Sinvar suikast listesinin ilk sırasında yer alan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi.

İSRAİLLİ BAKAN SKANDALLARINA DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nin kalıcı olarak işgal edilmesi çağrısında bulunan Ben-Gvir, ABD destekli arabuluculuk çabalarına karşı çıkarken Hamas'ın tamamen teslim olana kadar ezilmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli bakan, Hamas'ın elindeki tüm esirler serbest bırakılana kadar tüm insani yardım ve yakıt transferinin durdurulması gerektiğini ve İsrailli yetkililerin "göçü teşvik etmesi ve Gazze Şeridi topraklarını kalıcı olarak elimizde tutmak için işgal etmesi" gerektiğini yazdı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE KATILMAK CİDDİ BİR HATA"

Ben-Gvir birkaç gün önce de İsrail Kanal 14'e verdiği demeçte İsrail'in önümüzdeki perşembe günü ateşkes görüşmelerine katılmasının "ciddi bir hata" olacağını söylemişti. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'ya İsrail ordusunun "Gazze'de harika bir iş çıkardığını" ve "Öyleyse neden onları çekelim?" dediğini aktarmıştı.

Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha

SİNVAR'IN ÖLÜM LİSTESİNİN BAŞINDA YER ALIYOR

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi. Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu. Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha

BEN-GVİR KİMDİR?

Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi. Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Yahya Sinvar İsrail Gazze Hamas Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Hamas İnşallah bir an önce dediğini gerçekleştirir

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