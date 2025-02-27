Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti yeniden gündem oldu.

CEP TELEFONLARI ÇALIŞMIYOR

1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamının elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken arabaların, cep telefonlarının çalışmadığı görülüyor.

28 ŞUBAT İÇİN ENERJİ KRİZİ KEHANETİ

2023'te yayımlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuluyor. İki sahneyi birleştiren izleyicilerin yorumu ise bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yönünde.

ŞİLİ'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Simpsonslar'ın enerji krizi kehaneti dünyayı tedirgin ederken yaşanan bir gelişme milyonlarca insana "Acaba?" dedirtti. Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

ÜLKEDE BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Ulusal basında çıkan habere göre, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi. Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

BİNLERCE POLİS SOKAĞA İNDİ

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı. Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.