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Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

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The Simpsons animasyon dizisinin 28 Şubat'a dair enerji krizi kehaneti dünyayı tedirgin ederken Şili'de yaşanan olay "Acaba?" dedirtti. Ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edilirken ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratan gelişme sonrası trafikte büyük kaos yaşandı.

Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti yeniden gündem oldu.

CEP TELEFONLARI ÇALIŞMIYOR

1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamının elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken arabaların, cep telefonlarının çalışmadığı görülüyor.

28 ŞUBAT İÇİN ENERJİ KRİZİ KEHANETİ

2023'te yayımlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuluyor. İki sahneyi birleştiren izleyicilerin yorumu ise bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yönünde.

Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

ŞİLİ'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Simpsonslar'ın enerji krizi kehaneti dünyayı tedirgin ederken yaşanan bir gelişme milyonlarca insana "Acaba?" dedirtti. Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

ÜLKEDE BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Ulusal basında çıkan habere göre, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi. Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

BİNLERCE POLİS SOKAĞA İNDİ

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı. Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

kehanet değil İHANET, kendileri yazıyorlar gelecekteki planlarını kriz çıkaracaklar, onuda bu şekilde kılıfına uyduruyorlar. safridik olmamak lazım

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Valla Bizim ülkede olsa keşke şöyle üç dört yıl çok güzel olurdu insanlar tekrardan insan olduğunu hatırlar dost akraba ahlak saygı Sevgi dürüstlük neymiş ogrenirdi ama

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEfkan Alt0666:

Ülkemizde umarım olmaz ama yine küresel güçler iş başında..

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıknn_karani:

ne kehaneti ya adamların kendileri çıkartıkalrk senaryodur

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

yalan Bilgi böyle birşey yok, tüm herşeyi kanıtladım İnstagram cumalidavincix sayfamı takip edin

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